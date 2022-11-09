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    蔣萬安YouBike政見遭批草包 游淑慧轟黃珊珊：與陳時中合攻蔣

    國民黨台北市議員游淑慧認為，蔣萬安提出公共政策，但黃珊珊卻以尖酸刻薄言論批評，不僅是退步思維，且在選舉倒數期間直接「不演了」，與民進黨候選人陳時中上演「合攻蔣萬安戲碼」。 （資料照）

    國民黨台北市議員游淑慧認為，蔣萬安提出公共政策，但黃珊珊卻以尖酸刻薄言論批評，不僅是退步思維，且在選舉倒數期間直接「不演了」，與民進黨候選人陳時中上演「合攻蔣萬安戲碼」。 （資料照）

    2022/11/09 16:58

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安提出當選後恢復YouBike前30分鐘免費政見，遭無黨籍候選人黃珊珊批是「草包政見」；對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，蔣萬安提出公共政策，但黃珊珊卻以尖酸刻薄言論批評，不僅是退步思維，且在選舉倒數期間直接「不演了」，與民進黨候選人陳時中上演「合攻蔣萬安戲碼」。

    游淑慧指出，YouBike政策為前市長郝龍斌所創，當時目的有三，包括節能減碳、回家最後一哩路、鼓勵城市運動，而城市環保、市民健康的價值比價格更為重要，因此當時實施前半小時免費，便是為鼓勵、獎勵願意配合的市民。

    游淑慧舉例，高碳排企業要收碳排税、製造垃圾也要負擔垃圾處理費，那願意配合城市節能減碳、運動健身的市民，也應同樣給予獎勵，作為政府不能只是「死要錢」，只顧開罰收費徵稅，更要跟市民共好。

    游淑慧表示，柯文哲上任後取消YouBike前半小時免費政策，使得許多小資上班族增加交通費負擔而飽受批評，因此於競選連任時提出1280月票吃到飽政策盼平息眾怒，但僅對雙北遠距移動者有幫助，在台北內短距需求的上班族或學生毫不划算，因此以1280月票租用YouBike成效不彰，僅佔單月使用量的8.25%。

    游淑慧認為，YouBike是否收費要看政策目的，但柯文哲、黃珊珊認為此為市府給民眾使用的工具而收費，此為權威式城市治理思維，難道公園體健設施、河濱腳踏車道、舒適林蔭大道也需要收費嗎？主張打造節能減碳的健康城市，而YouBike應進化為城市標配的公共服務。

    游淑慧批，黃珊珊是專業菁英，但城市施政不需要帶著菁英主義，而蔣萬安提出公共政策，黃珊珊卻以尖酸刻薄言論批評，不僅是退步思維，且在選舉倒數期間直接「不演了」，與民進黨候選人陳時中上演「合攻蔣萬安戲碼」。

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