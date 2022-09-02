騎YouBike登記 蔣萬安批黃︰政策與柯有何不同

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨上午與十二名青年一同騎YouBike到台北市選委會，完成參選登記。（記者方賓照攝）

2022/09/02 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨上午與十二名青年一同騎YouBike抵達台北市選委會，完成參選登記。他表示，台北市要引領台灣走向未來，做為台北市長需要安定、安心、穩定、持恆的政策，未來要維護、愛護台北市。

揪青年騎向選委會

蔣萬安說，他參選的初衷就是對故鄉的使命感，這幾年台北市市容一成不變，商圈人潮消散，過去人人嚮往來到台北「北漂」，現在卻出現「脫北潮」。

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蔣說，台北身為首都，要引領台灣走向未來。做為台北市長需要安定、安心、穩定、持恆的政策，台北市光榮歷史從來不是口水，而是靠人民汗水建立，他也希望維護、愛護台北市。

蔣萬安也向無黨籍台北市長參選人黃珊珊喊話，希望黃珊珊告訴市民「自己與市長柯文哲的市政方向有何不同？」近來台北市人口外流嚴重、國際競爭力不斷下滑、在六都市民滿意度也敬陪末座，希望未來有一位無行政包袱、有創新思維、國際觀、能大刀闊斧的領導者，帶領台北市大步往前邁進，踏上國際大都市的行列。

七月底曾在萬華龍山寺向民進黨台北市長參選人陳時中陳情遭拖走的阿伯，昨也現身選委會。他向蔣萬安喊話，「你願意向台北市民許下承諾、守護台北市民的財產？」「盡所有力量幫助有冤屈的市民？」蔣聽到隨即上前握手，並拍背承諾會守護台北市民的財產與健康安全。

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