談抹黑、假新聞 陳建仁嘆：從沒想到台灣有這樣的候選人

陳時中和前副總統陳建仁今天接受網路節目專訪。（記者吳亮儀翻攝）

2022/11/09 15:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一選舉剩下不到3週，民進黨台北市長候選人陳時中和前副總統陳建仁今天一起接受網路媒體專訪，作為競選團隊主委面對近期的抹黑事件，陳建仁感嘆說道：「我跟陳時中講過最重要的是把自己的能力說明，但我沒想到對手會出現這種手段，我根本沒想到會出現這樣的候選人和團隊，這沒水準。」

陳建仁說，現在選舉越來越沒水準，照理應該正向說明政策，沒想到會出現抹黑謾罵，還有製造假新聞，這會讓台灣民主水準被外國恥笑，「我始料未及，沒想到會出現這種候選人和團隊」。

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陳建仁說，台灣的選民是希望看到正面積極的態度，很多人都對這種抹黑作法感到很不齒，選民的眼睛是雪亮的，心裡明白選舉不該是仇恨，是要讓人民對未來有希望，帶來美好的候選人才對，陳時中才是這樣的人，是帶來希望的人。

陳時中參選後，對手開始抹黑防疫成績和疫苗政策，陳建仁說，去年有一群人在抹黑AZ疫苗，還把不良反應無限擴大，這對台灣很多中高齡者帶來很大傷害，害很多人不敢打疫苗，結果現在又把因疫情過世的人責任推給陳時中，「我現在想起來真的很痛心，有名嘴、部分媒體做這樣的錯誤報導，導致台灣50歲以上老人家疫苗接種率低」。

陳建仁很感嘆說：「台灣很多沒接種的民眾，我為他們惋惜，這些人不幸的死亡可能是沒打疫苗，而又是誰讓他們不敢打疫苗？」

陳建仁指出，這些人破壞台灣團結的例子不少，在疫情期間我國有發現很多假訊息從國外傳來，然後國內有人開始抹黑AZ的副作用，然後要求我國買中國的科興疫苗，然後打壓台灣讓我國疫苗接種和國產疫苗研發遭到打擊。

陳建仁說，世界各國都在談台灣的防疫成績，大家的說法都是正向的，只有我們一些人在講不好，來打擊台灣人的信心，讓台灣人覺得自己樣樣都不行、只有靠別人，但實際上是世界各國都在學習台灣的典範。

陳建仁指出，為何要打擊自己國家？台灣的防疫成績是大家一起努力的成果，我們證明民主國家的防疫和極權國家不一樣，抹黑的人是擔心台灣的民主表現好、治理國家和防疫的方式會讓世界和極權國家有很明顯的比較。

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