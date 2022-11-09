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    防疫光榮印記被抹黑 陳時中：打擊台灣信心的認知戰蠢蠢欲動

    民進黨台北市長候選人陳時中說，從防疫到選舉，認知戰早已蠢蠢欲動，甚至在進行中。（截圖自陳時中YT直播畫面）

    民進黨台北市長候選人陳時中說，從防疫到選舉，認知戰早已蠢蠢欲動，甚至在進行中。（截圖自陳時中YT直播畫面）

    2022/11/09 20:44

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中今（9）天到萬華區楊聖廟進行廟口開講，提到從這次防疫到選舉，認知戰已經展開，只是很多人沒有警覺到，一旦心防下降，國防就下降，這也就是為什麼有人一直想要抹煞台灣的防疫成績，除了因為打擊他的選舉，更是要打擊台灣的信心，讓國民對國家沒信心，這個國家就「勇」不起來。

    陳時中晚間指出，上千天的防疫已經過去，一步一步往好的方向走，防疫這兩年，我們得到同島一命的共同體，讓台灣成為世界防疫的典範；但有人見不得台灣好，一直抹黑，只因為陳時中要選舉就抹黑，把光榮的印記抹黑成邪惡的印記。

    但陳時中強調，有些人要抹煞台灣傲人的防疫成績，也不全是因陳時中要選舉，最重要的是要打擊台灣的信心，當一個國家的人民對自己的國家沒信心，這個國家就「勇」不起來，國民越有光榮感、國家就越「勇」，越不容易被欺負。因此他提出，未來要加強民防，因為未來的戰爭，心戰很重要，有堅強的民防是最基本的事。

    陳時中說，他要加強民防組織，建立資料庫來隨時運用，出版民防手冊，就像瑞典有出版辨別假訊息的手冊，要讓每個人都能辨識假訊息，未來是資訊站、網路站，人人都要有正確的認知才能守衛台灣。

    陳時中說，很多的戰爭已經開始，只是大家都沒有警覺到；從這次的防疫到選舉，隱然有認知戰蠢蠢欲動，甚至在進行中，有些人不知道，心防往下降，國防也就往下降，「不戰而屈人之兵就是心防瓦解」。因此，這次選舉不只是選地方選舉，重要的是向世界傳達「台灣對主權一步不讓」的訊息，捍衛現在的生活方式，告訴世界台灣要保護自己、站在民主的前線，做勇敢的台灣人。

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