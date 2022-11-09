轟蔣萬安草包、傀儡 黃珊珊：國民黨與蔣萬安的DNA是債留子孫
〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安提出恢復YouBike前30分鐘免費政見，無黨籍候選人黃珊珊砲轟，「草包」展開市政討論就會自曝其短，蔣萬安唯一會的就是撒錢，例如深蹲搭公車免費、YouBike免費等，顯示國民黨用「免費」騙選民、「撒幣」空耗國家的本質依舊未變，嗆聲以納稅錢討好選民卻債留子孫，「就是國民黨與蔣萬安的DNA」。
黃珊珊今於臉書PO文指出，共享單車的重點是「共享」，不是「免費」，而前市長郝龍斌任期結束時，台北市債務高達1469億元，最後至現任市長柯文哲任內降到只有898億元，成功還債570億，此即是節省支出，並提升預算執行率，且當年取消YouBike前30分鐘免費，也考量有人霸佔車輛，讓市民借不到，使公共建設不僅失去用途，大家也不會去愛惜公共財。
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黃珊珊表示，為杜絕於30分鐘內還車、再重複借車的問題，在實施前30分收費5元的政策後，使用者付費大幅提高了自行車的「週轉率」，這就是解決問題，也是「蔣萬安先生不會的城市治理」。
黃珊珊火力全開，嗆蔣萬安唯一會的就是撒錢，例如過去提深蹲搭公車免費、YouBike免費等，顯示國民黨用「免費」騙選民、「撒幣」空耗國家的本質依舊未變，蔣萬安不僅完美繼承百年大黨的迂腐，還對台北市政全然無知，痛批拿納稅錢討好選民，債留子孫，「就是國民黨與蔣萬安的DNA」。
黃珊珊再批，蔣萬安作為藍營傀儡，對市政毫無概念，只與身後的「千歲集團」想讓台北市倒退回8年前，不僅無法讓優良的市政延續，還讓過去次次成功的改革都將被徹底推翻與消滅；黃珊珊呼籲，「羊毛出在羊身上」，今天政客隨意撒幣補助，明天就是從人民稅金扣，或是債留子孫，因此作為政治家，永要想著下一代，開源節流、把錢用在刀口上，才能讓國家運轉下去。