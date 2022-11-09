轟蔣萬安草包、傀儡 黃珊珊：國民黨與蔣萬安的DNA是債留子孫

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今率民眾黨台北市議員候選人前往北投中繼市場掃街。（記者鄭名翔攝）

2022/11/09 20:12

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安提出恢復YouBike前30分鐘免費政見，無黨籍候選人黃珊珊砲轟，「草包」展開市政討論就會自曝其短，蔣萬安唯一會的就是撒錢，例如深蹲搭公車免費、YouBike免費等，顯示國民黨用「免費」騙選民、「撒幣」空耗國家的本質依舊未變，嗆聲以納稅錢討好選民卻債留子孫，「就是國民黨與蔣萬安的DNA」。

黃珊珊今於臉書PO文指出，共享單車的重點是「共享」，不是「免費」，而前市長郝龍斌任期結束時，台北市債務高達1469億元，最後至現任市長柯文哲任內降到只有898億元，成功還債570億，此即是節省支出，並提升預算執行率，且當年取消YouBike前30分鐘免費，也考量有人霸佔車輛，讓市民借不到，使公共建設不僅失去用途，大家也不會去愛惜公共財。

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黃珊珊表示，為杜絕於30分鐘內還車、再重複借車的問題，在實施前30分收費5元的政策後，使用者付費大幅提高了自行車的「週轉率」，這就是解決問題，也是「蔣萬安先生不會的城市治理」。

黃珊珊火力全開，嗆蔣萬安唯一會的就是撒錢，例如過去提深蹲搭公車免費、YouBike免費等，顯示國民黨用「免費」騙選民、「撒幣」空耗國家的本質依舊未變，蔣萬安不僅完美繼承百年大黨的迂腐，還對台北市政全然無知，痛批拿納稅錢討好選民，債留子孫，「就是國民黨與蔣萬安的DNA」。

黃珊珊再批，蔣萬安作為藍營傀儡，對市政毫無概念，只與身後的「千歲集團」想讓台北市倒退回8年前，不僅無法讓優良的市政延續，還讓過去次次成功的改革都將被徹底推翻與消滅；黃珊珊呼籲，「羊毛出在羊身上」，今天政客隨意撒幣補助，明天就是從人民稅金扣，或是債留子孫，因此作為政治家，永要想著下一代，開源節流、把錢用在刀口上，才能讓國家運轉下去。

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