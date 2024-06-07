雲林警冒險與歹徒駁火頭部受傷 93支嘉獎考績竟被打乙等

去年警匪槍戰英勇與歹徒駁火的警員林俞宏，一整年還有93支嘉獎，考績卻被打乙等，議員李明哲今天在議會向警察局長李建民提出質詢。（記者黃淑莉翻攝）

2024/06/07 14:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕警察人員考績上月公布，去年10月21日發生在雲林麥寮橋頭警匪槍戰，警員林俞宏頭部受傷仍英勇與歹徒駁火，去年考績卻是乙等。議員李明哲今（7）日在議會質詢為林員抱不平；雲林縣警察局長李建民答詢，他得知也蠻生氣，若自己受到這種遭遇也會覺得委曲，除會去跟林員加油鼓勵，也會協助救濟。

李明哲指出，林俞宏去年10月12日從新北市警局調到雲林台西分局橋頭派出所，2週即發生槍戰，頭部中彈受傷，之後請假就醫、休養，另他新北期間有80多支嘉獎，這樣表現考績竟是乙等，是他在所裡表現不好或是調回雲林時間太短？

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李建民表示，他知道林員考績是乙等，第一時間覺得怎麼可能，進一步跟人事室確認確實被打乙等，考績評定是派出所先初評、送分局確認後，再送到警察局的考績會做最後確認，警局都會尊重分局。

李建民說，林員在派出所初評就是乙等，送到分局有做稍微的討論，最後還是乙等做定案報到警局。

李建民指出，據他了解，槍戰發生時，歹徒第一槍即對準林俞宏，他頭部已受傷，歹徒第3槍對著所長開，林員受傷仍奮勇大膽用槍對歹徒射擊，才讓歹徒選擇逃逸，也讓警方可以順利逮捕，一起經歷過這種事，還有辦法打乙等，這部分已請人事室通知林俞宏提出考績複審，他們會協助做救濟。

李建民說，林俞宏去年度共有93支嘉獎，包括新店分局任內有85支及橋頭8支，加上警匪槍戰的英勇表現，考績拿到乙等顯然不合理，警局會主動協助林員做救濟，包括考績複審及專案2大功，至於特殊功績升職申請，警政署還在審議；林俞宏現調到西螺分局，目前支援保六總隊。

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