忍無可忍！海地民眾私刑幫派份子 逾10焦屍曝街頭

海地首都太子港的安全局勢急遽惡化，警察與幫派經常爆發槍戰。圖為該國警方3月3日針對幫派的掃蕩行動。（路透）

2023/04/25 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕海地警方週一（24日）表示，至少已有10名疑似幫派成員，遭該國首都太子港（Port-au-Prince）民眾處以私刑，隨後焚燒遺體並鞭屍。

據《路透》報導，海地警方發言人德羅斯耶（Gary Desrosiers）表示，近幾個月來，首都太子港的安全局勢急遽惡化，警察與幫派經常爆發槍戰；幫派之間為爭奪地盤，亦不時有血腥衝突，民眾無端遭受波及，已導致數百人死亡、數千人流離失所。

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因此，德羅斯耶認為民眾的憤怒是可以理解的，「我們不斷尋求與民眾合作，但前提是在沒有暴力的情況下進行」。太子港現可見疑似幫派成員橫屍街頭，憤怒的人們將屍體團團包圍，更有民眾手持棍棒「鞭屍」，不斷毆打、攻擊屍體。

德羅斯耶也表示，該國惡名昭彰的犯罪集團「Ti Makak」首腦佩蒂托姆（Carlo Petithomme）已經伏法，但沒有透露更多細節。自2021年海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺以來，海地的幫派勢力便不斷壯大，首都和鄉村皆深受其害，魚肉鄉民的情況時有所聞。

據該國政府估計，太子港首都圈約80%地區遭犯罪集團把持，超過200個大小幫派至今仍逍遙法外。海地政府和聯合國高級官員日前鄭重呼籲，維和部隊應聯合海地警方，積極打擊不法份子。

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