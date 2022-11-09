兩岸恐是蔣萬安的陰影 洪耀福：蔣孝嚴在對岸可望水漲船高

國民黨台北市長候選人蔣萬安（左）與其父蔣孝嚴；圖為2016年蔣萬安首度當選立委，蔣孝嚴歡喜現身同賀。（資料照）

2022/11/09 18:37

〔記者陳昀／台北報導〕台北市議員徐巧芯日前影射民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲「伸鹹豬手」，事後公布的影片卻證明兩人只是在下台階時互相攙扶；民進黨前秘書長洪耀福認為，徐巧芯是為了干擾隔天前聯電董事長曹興誠支持陳時中的記者會，也許兩岸議題是蔣萬安內心很大的陰影，但對勤快在中國走動的蔣萬安父親蔣孝嚴而言，蔣萬安能讓蔣孝嚴在中國的影響力水漲船高。

洪耀福受訪表示，徐巧芯的爆料有點弄巧成拙，反而激發支持者的凝聚，徐可能是想干擾週一曹興誠的記者會，才急著在星期天丟出爆料，但也確實達到效果，奇怪的是他們為什麼這麼怕曹興誠，也許在蔣萬安內心，兩岸確實是痛處，是內心很大的陰影。

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洪耀福指出，「兒子選舉、爸爸卻躲起來完全置身事外」，是很違反常理的事情，其實台商都知道，蔣萬安的父親蔣孝嚴在中國走動很勤快，但「統戰需要代價」，蔣家後代也許是個賣點，但只靠血緣行情不夠，統戰的特權也有限，「最後只能坑殺台商，這樣很low」。

洪耀福表示，蔣萬安因此變得更重要，因為蔣萬安可能變成下一個馬英九，進而讓蔣孝嚴的統戰價值變高，在中國的影響力水漲船高，能要的東西就多了，但這也會影響國民黨內部的派系平衡，連家、甚至黨主席朱立倫等其他勢力，未來能接受蔣孝嚴取代所有人在中國的地位嗎？

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