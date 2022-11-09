被控竊占國土蓋違建 鍾東錦：胡亂栽贓嫁禍於人

鍾東錦回應他從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，他離開砂石場的經營已經很多年了。（鍾東錦競總提供）

2022/11/09 14:38

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鍾東錦被控竊占國土蓋違建 國產署、農水署將提告

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量立委陳椒華、邱顯智今（9）日舉行記者會，指控鍾涉嫌竊占國有地蓋違建，而他所投資的統日、運金、晶發三座砂石場合計也占用24筆公有地，總面積逾2萬平方公尺。陳椒華將於11日前往卓蘭現勘，國產署與農水署則承諾委託律師下週前提告。

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對此，鍾東錦表示，他從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，他離開砂石場的經營已經很多年了。這些立委若是利用公款，然後又大張旗鼓地、甚至號召一些與立法院無關的人，去參觀他人的私有財產，可說是「天下奇觀」。

鍾東錦並指，尤其現在是立院開議審預算的期間，這些立委們不好好審預算，而假借各種名義，實行打壓、助選之實，真的讓人非常遺憾。他相信苗栗鄉親是有智慧、聰明的，並呼籲各黨派應該不要太過分，應一本初衷，拿出政見和牛肉，讓選舉環境公正公平，才是百姓之福。

鍾東錦陣營並強調，時代力量立委以這種以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，不僅是鬼扯、邏輯有問題，更已經涉及意圖使人不當選；並重申，鍾東錦的持分土地單純出租給合法砂石場使用，如果民間業者有任何違規不法，都應該依照法令加以裁處，而非濫用立委職權，不斷抹黑、打壓。

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