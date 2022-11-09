鍾東錦被控竊占國土蓋違建 國產署、農水署將提告

時代力量立委陳椒華（右）、邱顯智（左）今舉行記者會，指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦涉嫌竊占國有地蓋違建。（記者謝君臨攝）

2022/11/09 11:52

〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦再爆爭議！時代力量立委陳椒華、邱顯智今（9）日舉行記者會，指控鍾涉嫌竊占國有地蓋違建，而他所投資的統日、運金、晶發三座砂石場合計也占用24筆公有地，總面積逾2萬平方公尺。陳椒華將於11日前往卓蘭現勘，國產署與農水署則承諾委託律師下週前提告。

陳椒華表示，鍾東錦先前持有位於卓蘭水廠段的多處農地，十多年前就涉嫌竊占國有地蓋違建，民眾檢舉卓蘭統日砂石場旁有三棟建物（水廠段677、763、767地號）涉嫌占用三筆國有地（水廠段678、741、767地號），從歷史圖資發現在2004年即有二棟建物，且和統日砂石場連成一片，目前增為三棟建物，自成私人住宅區。

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陳椒華說，經詢問苗栗縣農業處，發現是農水署和國產署的土地遭佔用，估計竊占國土面積超過200平方公尺，且該地號上的建物並未取得農舍容許，也沒有使用執照，應屬違法建物，推測當年的地主鍾東錦是違法竊佔國土蓋違建！

此外，陳椒華進一步指出，獅潭的晶發砂石場還占用5筆苗栗縣政府的公有地，10筆國產署的國有地，加上卓蘭統日砂石場和南庄運金砂石場各占用3筆國產署土地，合計3家砂石場共占用24筆公有地，涉案土地總面積超過2萬平方公尺，實際佔用面積則待官方確認，並追究其刑事、民事責任。

陳椒華表示，鍾東錦及其投資的3座砂石場不僅涉嫌竊佔國土、盜挖砂石，涉犯刑法竊盜罪，十多年來遭罰次數屈指可數，且迄今仍未改善，農地並未依法恢復原狀，還向合作金庫高額貸款。陳要求，農水署和國產署對竊佔國土者提告刑事竊盜罪，同時提起民事拆屋還地的訴訟，希望要追究到底。

「看了非常難過，現場更令人怵目驚心！」邱顯智表示，這麼多筆國有地被違法占用，國產署為何不吭聲？是不知道，還是知道不處理，如果這樣，國家土地怎麼敢放心讓你們去管，其中是否涉及人謀不臧？他強調，行政首長擁有指揮行政機關的權利，守法是其底線，若自己都不守法，怎麼指揮？

邱顯智也批評，苗栗縣長徐耀昌涉嫌包庇鍾東錦，「裝睡的人叫不醒，遇到權貴就轉彎」，這樣的人當選縣長，苗栗縣的公務員會落到什麼樣的處境？苗栗檢調為何都不處理？山坡地保育、竊占等，都是刑事罪，要說明清楚。邱也呼籲大家關注此事，不然狀況將每況愈下，就像齊柏林影片的狀況，以後會更嚴重。

國產署中區分署主任林彥宏表示，違建部分經清查，的確有使用到國有地90平方公尺、約30坪左右，國有地夾在私有地中間，這部分我們訂有被占用處理要點，會依此作業流程辦理。砂石場部分，統日部分4筆、面積約300坪，運金3筆、500坪左右，晶發占用面積較大，且涉及租約，後續會辦理違約；下週前也會委任律師提起刑事、民事訴訟。

農水署副工程師高丞瑋說，本案建物部分，涉及本署經管的678、741地號，使用面積約80平方公尺，後續也會依國產署的作法進行後續處理。

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