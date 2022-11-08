批民調吹噓鍾東錦 謝福弘：吹牛數據只能騙自己

謝福弘呼籲支持者堅定支持，也相信苗栗選民仍會有智慧地選擇正直有誠信的理想人選帶領苗栗進步，打造幸福家園。（謝福弘競總提供）

2022/11/08 19:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長選舉激烈，各方民調紛紛出籠。國民黨縣長候選人謝福弘指出，有些民調吹噓數據，還把無黨籍縣長候選人鍾東錦的數據吹牛吹上天；他認為吹牛的數據只能騙自己，呼籲選民理智判斷，若有棄保，相信民眾也會棄惡保善。

謝福弘競選總部表示，近日接獲民眾反映，表示曾經接到電話民調，但對方在提供選項時先是刻意不太提謝福弘，或是經過支持的鄉親提醒才說候選人有謝福弘，甚至有「謝什麼」的選項，疑似要在民調過程對謝福弘的民調選項模糊處理，企圖操弄數據結果，想要帶風向誤導苗栗鄉親。

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謝福弘表示，有些民調吹噓數據，還把鍾東錦的數據吹牛吹上天，豈不是以為選民很好騙？目前謝福弘內部有少規模進行調查，雖然樣本數不高，卻都是透過實誠對談進行的樣本，呈現真實的結果，而數據雖然略有浮動，但他在不同鄉鎮大都名列前茅，因此對於目前對手陣營拋出的各種吹牛民調都能冷靜看待。

謝福弘表示，尤其近期Yahoo也有辦理長達十天的網路民調，樣本數達1萬5千也是所有民調最多，加上是實名制註冊的帳號才能投票無法被操弄，依這份民調與內部民調進行比對，他自信獲得苗栗選民高度支持。他並認為，吹牛的數據只能騙自己，若有棄保，相信民眾也會棄惡保善。

謝福弘也表示，從國民黨提名參選以來，已經有無數篇的假訊息，從國民黨放生謝福弘、鍾東錦條款、操作式民調、出賣韓國瑜，甚至近期還有劉政鴻大將挺綠等各種假訊息操作，一波接一波不斷打壓他，但他近期的掃街、造勢、說明會皆人潮爆滿，沒有擊倒，他呼籲支持者堅定支持，也相信苗栗選民仍會有智慧地選擇正直有誠信的理想人選帶領苗栗進步，打造幸福家園。

苗栗縣長選舉激烈，各方民調紛紛出籠。國民黨縣長候選人謝福弘指出，有些民調吹噓數據，還把無黨籍縣長候選人鍾東錦的數據吹牛吹上天；他認為吹牛的數據只能騙自己，呼籲選民理智判斷，若有棄保，相信民眾也會棄惡保善。（謝福弘競總提供）

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