控違法堆砂石山 綠委告鍾東錦、徐耀昌

民進黨立委沈發惠、洪申翰昨赴台北地檢署告發無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦、苗栗縣長徐耀昌。（記者錢利忠攝）

2022/11/09 05:30

〔記者謝君臨、錢利忠、蔡政珉、彭健禮、張勳騰／綜合報導〕民進黨立法委員沈發惠、洪申翰指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦，長年於苗栗卓蘭農地違法堆積廢棄砂石，行徑有如苗栗「砂皇」上演「鍾公移山」，苗栗縣政府卻毫不作為，昨日前往台北地檢署告發鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉嫌包庇圖利、違反貪污治罪條例，希望檢方盡速調查、起訴不法。

鍾營：搞錯對象 選舉操作

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮昨回應，鍾東錦只是把土地租給砂石場，完全沒有參與經營，而且地主有五人，鍾只是持分五分之一。根據法規，違反區域計畫法土地使用分區，是處罰行為人、不是地主，民進黨立委搞錯對象，完全是選舉操作、政治迫害。苗栗縣政府秘書長陳斌山則表示，縣府依法行政，若有需要也會配合調查。

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兩位立委表示，鍾所持有卓蘭鎮水廠段農牧用地十幾年來被違法堆置大量砂石，又一再擴大範圍；又根據資料顯示，鍾於二○○八年為統日實業負責人，二○○九年起卸下負責人職務後仍為統日的大股東，佔廿二．五％股權。

兩位委員說，鍾東錦財產申報資料中，二○一六年曾申報事業投資及對統日實業的鉅額債權，這都顯示鍾非單純房東，不只出租土地，且為涉嫌違反區域計畫法的共同正犯。又場址疑有開挖及掩埋情形，恐涉廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法。

兩位立委表示，依區域計畫法規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處六個月以下有期徒刑或拘役。但縣府十一年來只開罰九十一萬元，「完全沒有嚇阻作用！」

兩位立委說，「徐耀昌上台後，二○一七年至二○二○年間，更是連一張罰單都沒開，直到二○二一、二○二二年才再開出罰單。」現況逾期未改善，縣府卻沒有進一步動作，徐恐涉貪污治罪條例中的包庇圖利之嫌。

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎指出，鍾東錦、徐耀昌已形成共犯結構，投給鍾東錦就是支持徐耀昌縱容違法。徐定禎也對基層公務員喊話，保證執政後一定會依法行政。

謝福弘：違法爭議的人當選 公務員恐背黑鍋

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘表示，若讓有違法爭議的人領導苗栗縣，苗栗縣的公務員很可能會替縣長的違法背黑鍋，尤其是鍾一再迴避說明他擔任坤輿股東的時間點是否與重啟試營運有關，若時間重疊，恐怕就有運用議長的權勢，讓縣長徐耀昌配合的嫌疑。

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