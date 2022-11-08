鍾東錦卓蘭砂石場違法遭立委告發 謝福弘：可能還有未爆彈

鍾東錦卓蘭砂石場違法遭立委告發，謝福弘質疑可能還有未爆彈，讓更多公務員被捲入共犯結構當中。（圖由謝福弘競選總部提供）

2022/11/08 15:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨立委沈發惠、洪申翰向台北地檢署指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦，長年於苗栗卓蘭農地違法堆積廢棄砂石，行徑有如苗栗「砂皇」上演「鍾公移山」，苗栗縣政府卻毫不作為，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘指出，這完全印證之前他所說的，如果讓有違法爭議的人領導苗栗縣，很可能苗栗縣的公務員會替縣長的違法揹黑鍋，如今立委按鈴告發，可能還有更多未爆彈會被一一追究，讓更多公務員被捲入共犯結構當中。

謝福弘指出，苗栗縣政府公務員們曾對謝福弘透露現在公務員的心理陰影非常大，因為如果縣長違法，恐怕會因為權勢施壓而無法依法開罰，未來再被踢爆的話，自己也會受害。尤其是鍾東錦依然一再迴避說明他擔任坤輿股東的時間點是否與重啟試營運有關，若時間重疊，恐怕就有運用議長的權勢，讓縣長徐耀昌配合同意坤輿重起試營運的嫌疑，這也是可能讓公務員涉案另一枚未爆彈。

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謝福弘表示，如果有犯罪紀錄和違法爭議的人來領導苗栗縣，公務員未來會不會被牽連被一併查辦？更何況如果現在就有違法爭議，難保不會對公務員暗中施壓，未來如果公務員遭受壓力對違法情事睜隻眼閉隻眼，更是讓苗栗縣民受害，絕對不是所有人所樂見的結果。期望苗栗鄉親一起睜大眼睛，支持清清白白，誠實、正直的候選人，守住苗栗的正直與尊嚴。

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