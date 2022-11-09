李俊俋重行登記 向對手黃敏惠喊話「累了，就換下一棒跑！」
2022/11/09 10:47
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長將於12月18日重行選舉，民進黨嘉義市長提名人李俊俋今天上午到市選舉委員會登記參選，再度投入選戰。李俊俋表示，嘉市十幾年來的城市發展，未能維持進步及好的發展，他向尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠喊話：「累了，就換下一棒跑！」並再度向黃敏惠下戰帖，邀黃公開辯論。
李俊俋今上午由妻子陳佳慧、國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲、民進黨中常委陳茂松及同黨市議員候選人及支持者陪同完成登記，隨後李俊俋搭乘戰車進行車隊掃街拜票。
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李俊俋說，嘉義市長重行選舉是新的挑戰，他全力以赴，用最大的力氣迎接挑戰，同時拉抬同黨議員候選人，把這場選舉打好；重行選舉局勢改觀，變成全國矚目焦點，這是完全新的變局，利用此機會，可把嘉市這十多年來的發展，好好檢視城市發展目標，包括人力資源、經濟、基礎建設及未來的發展，有無碰到問題及提出解決方案。
李俊俋說，檢視嘉市十幾年來的城市發展，發現人口不斷流失，經濟發展全台最後一名，公共建設執行力差，對於未來的規劃模糊，黃敏惠十幾年前提出的重大施政建設，現在只執行了三項 ，透過這次重行選舉多出來的三個多禮拜時間，好好檢討嘉市問題出在哪。
李俊俋說，嘉市素有民主聖地之稱，市民有智慧來思考民主真正定義，黃市長若跑累了，就換下一棒跑，讓嘉市能維持進步有好的發展。
李俊俋表示，選舉過程中檢驗市政及候選人提出未來規劃，辯論是最好方式，從中檢驗市政到底出什麼問題，希望黃敏惠不要不把它當一回事，沒有什麼好畏懼的，公開把話講清楚。