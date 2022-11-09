李俊俋重行登記 向對手黃敏惠喊話「累了，就換下一棒跑！」

民進黨嘉義市長提名人李俊俋（中）今天上午到市選舉委員會進行重行選舉登記。（記者丁偉杰攝）

2022/11/09 10:47

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長將於12月18日重行選舉，民進黨嘉義市長提名人李俊俋今天上午到市選舉委員會登記參選，再度投入選戰。李俊俋表示，嘉市十幾年來的城市發展，未能維持進步及好的發展，他向尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠喊話：「累了，就換下一棒跑！」並再度向黃敏惠下戰帖，邀黃公開辯論。

李俊俋今上午由妻子陳佳慧、國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲、民進黨中常委陳茂松及同黨市議員候選人及支持者陪同完成登記，隨後李俊俋搭乘戰車進行車隊掃街拜票。

請繼續往下閱讀...

李俊俋說，嘉義市長重行選舉是新的挑戰，他全力以赴，用最大的力氣迎接挑戰，同時拉抬同黨議員候選人，把這場選舉打好；重行選舉局勢改觀，變成全國矚目焦點，這是完全新的變局，利用此機會，可把嘉市這十多年來的發展，好好檢視城市發展目標，包括人力資源、經濟、基礎建設及未來的發展，有無碰到問題及提出解決方案。

李俊俋說，檢視嘉市十幾年來的城市發展，發現人口不斷流失，經濟發展全台最後一名，公共建設執行力差，對於未來的規劃模糊，黃敏惠十幾年前提出的重大施政建設，現在只執行了三項 ，透過這次重行選舉多出來的三個多禮拜時間，好好檢討嘉市問題出在哪。

李俊俋說，嘉市素有民主聖地之稱，市民有智慧來思考民主真正定義，黃市長若跑累了，就換下一棒跑，讓嘉市能維持進步有好的發展。

李俊俋表示，選舉過程中檢驗市政及候選人提出未來規劃，辯論是最好方式，從中檢驗市政到底出什麼問題，希望黃敏惠不要不把它當一回事，沒有什麼好畏懼的，公開把話講清楚。

民進黨嘉義市長提名人李俊俋（中）今天上午由國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲及同黨市議員候選人及支持者陪同完成重行選舉登記。 （記者丁偉杰攝）

民進黨嘉義市長提名人李俊俋（中）今天上午完成重行選舉登記後，再度向對手國民黨嘉義市長黃敏惠下戰帖，邀黃公開辯論。 （記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法