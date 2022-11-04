嘉義市長選舉12/18投票

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（記者王善嬿攝）

2022/11/04 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市第十一屆市長選舉因無黨籍候選人黃紹聰前天因病過世，中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法公告嘉義市長選舉停止，昨下午舉行委員會議，通過重行選舉投票日期定於十二月十八日，時間為上午八點到下午四點；嘉義市選舉委員會表示，重行選舉不會影響十二月二十五日市長就職。

中選會昨公告重行選舉期程，今天公告登記日期及必備事項，八日至十二日受理候選人登記申請，十二日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止，二十五日前審定候選人名單並通知抽籤，二十八日選舉人名冊編造完成，二十九日候選人抽籤決定號次；十二月七日公告候選人名單，十二月八日至十七日辦理公辦政見發表會，同月十四日前公告選舉人人數，十八日投票、開票，二十三日前審定當選人名單並公告當選人名單，二十三日前發當選證書。

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民進黨嘉義市長候選人李俊俋表示，延長到十二月十八日投票，增加選舉人力、物力的消耗，甚至可能降低投票率，仍會依照中選會及嘉義市選委會的規定，全力衝刺拚到底。

競選連任的國民黨嘉義市長黃敏惠說，增加的社會成本如選務經費、選務人力招募等難以估算，她永不放棄、繼續努力。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋（記者王善嬿攝）

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