侯友宜明起請假投入選舉 以市民身分參加耶誕城開幕

新北市長侯友宜將從明天起請假投入選舉。（記者賴筱桐攝）

2022/11/09 09:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜宣布，將從明天起請假投入選舉，請假期間由副市長陳純敬代理市長，至於是否出席本週五（11月11日）的新北歡樂耶誕城開幕活動？侯友宜說，按照規定，仍由陳純敬主持開幕儀式，他將以一般市民的身分參加。

隨著九合一大選逼近，侯友宜今天在市政會議前受訪表示，從明天開始，他會正式請假參與選舉，請假期間將指派副市長陳純敬代理市政工作，他提醒全體市府團隊不要忘了，一定要「好好做代誌」，還有很多事情必須趕在年底完成，包括歡樂耶誕城的安全維護工作，要做到盡善盡美，年底前要完成120家公托中心，有幾間還在裝潢中，雖然面臨缺工、缺料的困境，仍要全力以赴，確保工程品質。

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侯友宜強調，雖然現在適逢選舉，但是選舉是一時的、短暫的，最重要的市政絕對不能忘，工作腳步不能停歇，年底該完成的事情一刻都不能等待，雖然他請假，還是會隨時關心市政，請市府團隊謹記，「市政工作優於一切」，把事情做好才是本分。

被問到是否參加歡樂耶誕城開幕儀式，侯友宜說，按照請假規定，他只能擔任一般民眾，陳純敬為代理市長，但是他會隨時關心，以民眾的角度來看待市政工作。

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