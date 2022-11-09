為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜明起請假投入選舉 以市民身分參加耶誕城開幕

    新北市長侯友宜將從明天起請假投入選舉。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜將從明天起請假投入選舉。（記者賴筱桐攝）

    2022/11/09 09:23

    〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜宣布，將從明天起請假投入選舉，請假期間由副市長陳純敬代理市長，至於是否出席本週五（11月11日）的新北歡樂耶誕城開幕活動？侯友宜說，按照規定，仍由陳純敬主持開幕儀式，他將以一般市民的身分參加。

    隨著九合一大選逼近，侯友宜今天在市政會議前受訪表示，從明天開始，他會正式請假參與選舉，請假期間將指派副市長陳純敬代理市政工作，他提醒全體市府團隊不要忘了，一定要「好好做代誌」，還有很多事情必須趕在年底完成，包括歡樂耶誕城的安全維護工作，要做到盡善盡美，年底前要完成120家公托中心，有幾間還在裝潢中，雖然面臨缺工、缺料的困境，仍要全力以赴，確保工程品質。

    侯友宜強調，雖然現在適逢選舉，但是選舉是一時的、短暫的，最重要的市政絕對不能忘，工作腳步不能停歇，年底該完成的事情一刻都不能等待，雖然他請假，還是會隨時關心市政，請市府團隊謹記，「市政工作優於一切」，把事情做好才是本分。

    被問到是否參加歡樂耶誕城開幕儀式，侯友宜說，按照請假規定，他只能擔任一般民眾，陳純敬為代理市長，但是他會隨時關心，以民眾的角度來看待市政工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營最強母雞到南投！許淑華合體侯友宜 竹山掃街搶攻綠營票倉
    2022/11/08 19:50

    藍營最強母雞到南投！許淑華合體侯友宜 竹山掃街搶攻綠營票倉
    新北選前之夜場地角力 何博文籲侯友宜：留一條生路給我們
    2022/11/08 13:29

    新北選前之夜場地角力 何博文籲侯友宜：留一條生路給我們

    買屋必備 高CP值美型家電下殺
    競辦揪出3名便衣警 林佳龍開嗆：警察在侯友宜治理下很辛苦
    2022/11/07 22:52

    競辦揪出3名便衣警 林佳龍開嗆：警察在侯友宜治理下很辛苦
    博硯「說」法》再來一次仍依法執行？！侯友宜市長請務必去看《流麻溝十五號》反省自己過往言行
    2022/11/07 14:47

    博硯「說」法》再來一次仍依法執行？！侯友宜市長請務必去看《流麻溝十五號》反省自己過往言…

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播