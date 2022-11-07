競辦揪出3名便衣警 林佳龍開嗆：警察在侯友宜治理下很辛苦

民進黨新北市長候選人林佳龍確診出關後，首次進行車隊掃街。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/07 18:37

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今針對選前之夜借場地碰壁一事召開記者會，孰料現場卻出現3名自稱是要維安的新北市海山警分局警察，引起林辦抨擊警方是「假藉維安、刺探軍情」；林佳龍今下午受訪表示維安是要保護他，但他人不在現場，直言這就是要刺探選情，大嗆國民黨新北市長侯友宜「在你治理之下警察很辛苦」。

防疫新制今上路，原先確診者須進行「7+7」居家照護與自主健康管理，但從今日起放寬為「7+N」，N天數介於0至7天，也就是確診者隔離滿7天後，快篩陰性可提前解除自主健康管理；林佳龍雖已於3日出關，但為遵守防疫規定，自主健康管理期間並未出席大型造勢場合，接觸不特定人群。

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不過，昨天他原先排定蘆洲車隊掃街、三重三合夜市掃街，但為求慎重經再次與中央流行疫情指揮中心確認，指揮中心表示，車隊掃街若為單獨一車則可維持競選活動安排，唯市場徒步拜票仍應盡量避免，因此林辦於今天下午緊急通知取消晚間的夜市掃街。

針對媒體詢問，上午競辦開記者會發現現場有3名便衣員警，林佳龍在車掃前受訪回應，他擔任過候選人很多次，也擔任過台中市長，這很不符合標準作業程序。他不解，如果維安是要保護他，可是他不在現場，且一次派3個人也沒有跟競辦打招呼，他強調，這不是對外公開的競總，是他們辦公的地方，對此直言「所以這是要刺探選情」！

林佳龍批評，在侯友宜治理之下的警察很辛苦，讓警察做很多另外交代刺探選情的工作，對基層警察造成核心業務沒辦法做好，甚至過勞。

接著林佳龍抨擊，侯友宜申請選前之夜的場地是球員兼裁判、黑箱作業，「不讓我們申請我們想申請的地方」，結果用外人的名義在還沒開始登記前，就把板橋第一運動場前廣場（簡稱板一前廣場）偷偷借走，這很不公平，且完全不公開資料，所有（民進黨）新北市議員、黨團要資料通通不給，不給就是不給。

林佳龍不滿，侯友宜用私人名義申請到板一前廣場，但林辦要申請不會互相干擾的區運路也不行，質疑侯友宜是要在兩個地方都辦活動？可不可以一個讓給我們？

林佳龍也批評，海山分局說因為記者會跟選前之夜（借場地、路權）有關，所以想到現場蒐集記者會資料，林對此大嗆「這問題更大了，選前之夜可以搞到今天這個地步」！

林佳龍抨擊，侯友宜的行政獨裁，包括恩恩案大家都看到新北市民有安居樂業嗎？今天監察院也因為新北市政府衛生局女員工被性侵後，因不當約談造成二度傷害而輕生的事情，正式糾正新北市政府，他對此呼籲侯友宜不要再造成這麼多新北市民悲情。

林佳龍表示，透過競辦揪出3名便衣警爆發的是背後從來沒有被打開的遮羞布，他強調，團隊會據理力爭到底，請侯友宜在2個場地選1個，另外一個讓給他們來辦選前之夜，不然的話他們還是堅持會在2個場地選1個來辦。

至於板橋區公所回應稱，因梨泰院踩踏事件發生，憂心動線重疊沒有同意區運路路權。林佳龍不客氣回嗆，真的是亂扯一通，他強調，可以透過各種方式維護動線，他更質疑梨泰院事件才剛發生，但他們很久之前就申請路權，直言現在是黑箱作業，認為不能夠隨便找個理由，剝奪他們辦選前之夜。

「要透過這個事件來力爭！」林佳龍批評，侯友宜統治之下的團隊爭功諉過，並質疑若沒有侯友宜的授意，警察怎麼會在工作忙碌時跑到競辦現場做情蒐？也質疑侯友宜透過多少警察蒐集選情再陳報給他，強調這點必須要被檢驗。

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民進黨新北市長候選人林佳龍確診出關後，首次進行車隊掃街。（記者魏瑾筠攝）

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