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    新北選前之夜場地角力 何博文籲侯友宜：留一條生路給我們

    民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（由左至右）、賴品妤、李晏榕及李坤城，今聯合召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文（由左至右）、賴品妤、李晏榕及李坤城，今聯合召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

    2022/11/08 13:29

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市長選戰開打，藍綠持續針對選前之夜場地角力。民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文今再次呼籲，尋求連任的國民黨新北市長侯友宜「親口說明」究竟是誰申請到板橋第一運動場（簡稱板一）前廣場？並表明一定會用各種方式表達被侯市府打壓，呼籲侯友宜「留一條生路給我們」！

    「選舉是民主嘉年華，選前之夜的場地對每個陣營來講都非常重要！」何博文今針對「誰拿走板橋第一運動場跟區運路」一事召開記者會時表示，林辦於8月19日行文至新北市政府體育處，申請於選前之夜借板一，但5月份就有人神通廣大申請到，總要告訴大家是誰申請？如何申請？是要做什麼。

    何博文直言，聽聞是侯友宜選舉辦公室申請到板一，令人感到非常意外，因為侯友宜於8月17日才獲國民黨提名，且先前侯對於要不要連任都「三緘其口」，卻在5月份就申請場地。他批評，侯友宜還沒表態參選就申請到場地，非常濫用資源、公權力以及鴨霸，以一己之私佔用。

    對此何博文再次呼籲侯友宜親口說明，就是誰申請到板一？為什麼有辦法5月就搶到？如果真的是侯友宜要辦選前之夜，要求把區運路權讓給林辦，呼籲侯友宜不必再遮掩，「總要留一條生路給我們」。

    接著何博文指出，林辦於9月19日向板橋區公所申請區運路權，但同月29日收到公所回函須在30天前提出申請，孰料林辦於10月25日上午8點親自派人送件到區公所，至今完全沒有被核准。

    何博文不滿侯友宜把這件事推給區公所稱「已清楚說明」，但他不解，區公所以韓國梨泰院踩踏事件為鑑拒絕申請，但新北歡樂耶誕城的動線、人口總量管制也受外界質疑，為何不會與梨泰院事件相比擬，選前之夜就會被比擬為梨泰院事件。

    「不要再找各種理由打壓民主盛宴！」何博文再次要求侯友宜清楚說明，到底是誰申請到板一，是不是就是侯友宜，譴責侯「不是公器私用，就是濫用路權」，呼籲侯友宜「不要迴避、不要再演，不要再推給區公所」。

    板橋區公所對此回應，有關區運路路權申請部分，該所於10月25日接獲林辦道路借用申請，經與新北市政府體育處確認，已核准相關單位於第一運動場申請大型集會活動，考量人潮進出入動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，故於11月3日發文駁回借用申請。

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