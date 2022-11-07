侯友宜選辦消遣林佳龍請立委站路口 綠營批「選到沒人性」

新北市長侯友宜選舉辦公室今天批評，民進黨新北市長候選人林佳龍親自掃市場次數少，只想麻煩黨籍立委站路口。對此，民進黨新北市議員候選人黃淑君（右）開嗆，「選到沒人性！」，左為林佳龍妻子廖婉如。（圖由黃淑君提供）

2022/11/07 14:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜選舉辦公室今天發布新聞稿指出，民進黨新北市長候選人林佳龍親自掃市場次數少，只想麻煩黨籍立委站路口。對此，民進黨新北市議員候選人黃淑君回擊說，因林佳龍日前確診，由黨籍立委當分身，站路口衝刺選情維持選戰熱度，侯友宜選辦卻拿此事操弄，真的是「選到沒人性」！

黃淑君表示，林佳龍因確診請黨籍立委當分身，只要是關心新北選戰的人都知道，難道侯友宜「心中只有2024，完全不關心2022」？確診前，林佳龍多次合體議員候選人掃市場、拉抬選情，大家有目共睹，確診隔離後，才由夫人廖婉如代打上陣，侯友宜競辦卻揶揄林佳龍實際到場次數少，此言論很不可取。

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黃淑君指出，台北市長電視辯論會剛結束，新北市民當然希望看到一場有交叉詰問的辯論會，而不是各自政見發表，侯友宜面對市民對於辯論會的期待，只是跳針式「問A答B」，就是不願意正面回應，現在竟然消遣對手確診來當擋箭牌，還有比侯友宜更目中無人的候選人嗎？

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