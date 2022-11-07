嘆沒機會與侯友宜辯論很可惜 林佳龍解隔首露面：加倍衝刺

民進黨新北市長候選人林佳龍確診解隔後首度現身，與立法院長游錫堃同場出席大肚山產業數位新南向論壇。（記者陳昀攝）

2022/11/07 12:34

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍確診解隔後今天首度現身，與立法院長游錫堃同場出席大肚山產業數位新南向論壇。林佳龍受訪表示，最後20天他會加倍努力衝刺拚勝選，談及甫落幕的台北市長辯論也表示，未能與新北市長侯友宜辯論確實感到可惜，無法讓選民選賢與能並獲得充分資訊。

林佳龍表示，最後20天衝刺希望能把過去幾天的行程補回來，他會加倍努力爭取最後的勝利，談及太太廖婉如過去幾天代替自己跑行程，林佳龍也說，「婉如是『最暖分身』」，不僅用心推薦議員候選人，也發自內心的回應媒體提問，特別要向太太說聲感謝。

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林佳龍說，太太廖婉如幾乎不用和他討論，就能精準地表達他的想法和理念，特別是針對對手陣營可能「落跑選總統」的議題，太太也很精準地用「半年市長」和「四年市長」，來清楚說明民眾選擇，也讓人感受到她的誠意。

被問到台北市電視辯論風風火火，新北卻沒有機會，林佳龍表示，確實感到可惜，辯論能讓選民選賢與能及獲得正確且充分的資訊，透過辯論與交叉詰問，可以將問題聚焦，呈現不同的立場，可惜新北市只有選委會的公辦政見發表會，且是錄影後隔4天才在地方系統台播放，因為對手不同意由媒體來辦理辯論，就失去讓選舉更精彩的寶貴機會。

民進黨新北市長候選人林佳龍對於未能與新北市長侯友宜辯論表示，確實感到可惜。（記者陳昀攝）

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