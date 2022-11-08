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    助理上繳現金淪高虹安私用 王定宇：恐涉貪瀆、詐領、壓榨員工

    民進黨立委王定宇。（圖由王定宇國會辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（圖由王定宇國會辦公室提供）

    2022/11/08 11:48

    〔記者謝君臨、陳政宇／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆料，其助理需上繳現金到辦公室帳戶作為「公積金」，但部分經費卻淪為高私人或黨務之用。對此，民進黨立委王定宇強調，這是否構成貪瀆、詐領或壓榨員工，已非社會自有公評，而是有法律界線的，這件事相當嚴重，是重大司法案件，檢調單位應儘速釐清相關案情。

    王定宇表示，高虹安國會辦公室真的和其他立委辦公室不同，我們看到助理辛苦工作其實都有點愧疚，加班費都發不夠，但高辦竟然可以把助理幾乎全部的加班費都捐給辦公室公用；讓人不能理解的是，說要體恤辦公室困難，捐來公用，可是裡面從高委員的個人生理用品，卸妝、化妝用品，喜歡的公仔或獨家玩偶，或甚至早中晚餐、聚餐等，洗頭、治裝都放在裡面。

    王定宇指出，拿助理加班費作為個人私用，這是否構成貪圖、詐領或壓榨員工，這已經不是社會自有公評，這是有法律界線，其中包含吃很有名的燒肉店，委員吃先付了8006元，結果助理要付9000元給委員當整數，還回賺900多元，這樣的情形違反社會常理，對法律來講，是否構成詐領助理費，違反貪污治罪條例第5條第1項第2款的相關規定。

    「我覺得這件事相當嚴重！」王定宇說，高委員現在要擔心的可能不是選情，應該要擔心案情，而本案件內容細到連單據、發票這種內帳的帳目明細都能提供給國民黨新竹市長候選人林耕仁，提供者當然就是高辦內的自己人，所以不要再牽拖國家機器，牽拖綠營，沒有這樣的事情。

    王定宇強調，這就是一件錯誤的事情，辦公室內部有人看不下去，提供給對手做司法揭露之用，這是重大司法案件，檢調單位應儘速釐清相關案情。

    針對高虹安助理費爭議，許智傑受訪則表示，若屬實，這不只是道德瑕疵，還有違法之虞。這樣做法太便宜行事、太粗糙，希望高虹安可以誠實面對，也把應屬於助理的費用還給助理。

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