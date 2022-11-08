檢舉函曝光！ 高虹安男友被爆年領永齡600萬

民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照）

2022/11/08 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安被國民黨新竹市長候選人林耕仁指控疑似例用人頭助理詐領助理費事件持續延燒中，不斷有新的事證被爆出，PTT網路名人「四叉貓」（劉宇）在臉書PO出檢舉高虹安、李忠庭的檢舉函全文，並質問「李忠庭在永齡基金會是掛什麼職位？在立法院每個月辛苦加班到46小時，還能在永齡兼職，月領50萬元（年薪六百萬）」。

劉宇在臉書PO出檢舉函全文，高虹安、李忠庭被檢舉犯與違反貪污治罪條例、洗錢、違反政治獻金法、背信、業務上登載不實等罪名，檢舉事由則是高虹安透過男友李忠庭當人頭助理申請公費助理補助費，但費用卻沒使用在立委公務上，李忠庭雖然擔任高虹安的公費助理，但未進出辦公室與進行任何實質工作。

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李忠庭每個月於永齡基金會收取50萬元，年收入達6百萬元，與基金會的其他雇員薪水落差極大，未替永齡基金會從事健康、文教等方面公益事業，該等薪資收入顯然非正常薪資，疑似充作高虹安政治獻金。

李忠庭與高虹安兩人金錢往來密切，不論在高虹安新竹市長選舉期間或擔任新竹縣市、台中黨部主委期間，大到活動經費，小到辦公室零用都李忠庭統一管轄，新竹縣市、台中黨部資金運用除李忠庭、高虹安2人知悉外，並無第三人可以置喙，李忠庭可說是高虹安的實質大掌櫃。

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