高虹安捲助理費爭議 「過來人」頻遭側翼引用解套出面回應

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料並質疑民眾黨候選人高虹安（圖中）涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪。（資料照）

2022/11/08 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，並質疑民眾黨候選人高虹安涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪；陷助理費官司的台北市議員林穎孟已有案件獲得不起訴，如今她也PO文就高虹安相關事件發表看法。

林穎孟表示，日前她的「人頭男友案」已獲不起訴處分，但還是有許多「奇怪的民眾黨柯文哲側翼」一直拿她的案件來為高虹安解套、混淆視聽，林穎孟索性就有關高虹安案新進展提供一些司法實務經驗給大眾。

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林耕仁指控，高虹安辦公室多名助理要「上繳」1至7萬元不等薪水給高虹安，金額用途包含給高虹安洗頭髮、民眾黨聚餐費等；林穎孟引述其指控，表示若上述指控屬實，問題非常大「司法有罪定讞的案件，都是民代有請助理『上繳』薪水的情況，不管是拿來繳紅白帖或其他用途，只要有『上繳』的動作，是肯定十足十的犯罪」。

林穎孟指，過往自己「被亂抹黑一通的司法案件中」，無論是已獲不起訴處分的「人頭男友案」，或是尚未進入法院審理程序的「助理偽造文書」及「助理兼職」變成她背黑鍋的司法案件，「薪水都是全給助理，從沒有一個，是像高虹安被指控這樣要『助理上繳薪水』」。

她批，柯文哲針對高虹安相關事件回應卻是「人總是會犯錯」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則說「藍綠這樣才讓人民厭煩」，這讓林穎孟相當不滿，質疑柯文哲過去對她是「有罪推定」嗆聲，如今「怎麼沒有去嗆高虹安要簽署『不詐領助理費承諾書』」？

林穎孟表示，黃珊珊說「選舉不要選到沒有人性」，那柯文哲及民眾黨一干眾人性又何在？

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