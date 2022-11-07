陳時中十指緊扣事件 紙風車︰被捲入選舉操作籲停止抹黑與謾罵

紙風車文教基金會執行長張敏宜（右）與任建誠召開記者會。（圖由紙風車提供）

2022/11/07 16:05

〔記者凌美雪／台北報導〕國民黨北市議員徐巧芯昨秀照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中與同行女性十指緊扣。對此，活動主辦方紙風車文教基金會執行長張敏宜挺身還原現場狀況，痛批不實影射，沒想到一早就被謾罵電話打爆，紙風車今（7）日開記者會表示，對於有心人的政治操作、各種影射與抹黑，深表遺憾，同時呼籲各界不要再添加臆測之語。

紙風車執行長張敏宜今偕同另一位執行長任建誠共同召開記者會，張敏宜哽咽表示，不捨紙風車被捲入選舉操作，「每逢選舉，有心人士的政治操作、各種影射與抹黑，嚴重傷害了紙風車與這些來自藍綠陣營的朋友長期以來對孩子的付出，對此我們深表遺憾。」

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紙風車呼籲部分政黨的支持者保持理性，不要打電話到紙風車辦公室，以不理性的言語騷擾辦公室的同仁，「台灣每次選舉，紙風車總會受有心人士的傷害，我們並不樂見如此的情況一再發生。」

張敏宜也重申，10月6日為基金會企業家長輩邀宴餐會，紙風車好友台北市立聯合醫院丁金聰醫師、李雅玲醫師夫婦卻和紙風車同時受到政治人物抹黑，無端捲入遭波及而承受相當大的壓力與委屈；「丁醫師與李醫師原本就是台北市市長候選人陳時中的晚輩與好友，陳時中在餐會結束前9點多才來致意之後，隨即就離開，此屬內部聚會無關政治，對此再度澄清說明，希望各界不要再添加臆測之語，並且繼續支持我們帶著唐吉軻德的精神，有更多正向的能量持續為台灣的孩子揮動長矛向前走。」

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