台灣防疫舉世矚目 曹興誠：講阿中部長「謀財害命」是傷天害理！

民進黨台北市長候選人陳時中（右）7日出席前聯電董事長曹興誠（左）「為阿中部長說幾句公道話」記者會，兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

2022/11/07 12:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，力挺陳時中參選台北市長。曹興誠強調，台灣防疫成績是舉世矚目，但陳時中受到的汙衊攻擊排山倒海，相當不公道，還有人指控阿中部長「謀財賣命」，講這種話是傷天害理。

曹興誠指出，世界近40個OECD主要國家，從疫情爆發到今年9月19日，每百萬人口因疫情的死亡人數，台灣是非常少的前段班，排名第四，僅次於新加坡、日本、紐西蘭，台灣贏了90幾個國家，但防疫指揮官卻受到這麼多攻擊和侮辱，這是絕對不公道的。

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曹興誠談及，新加坡、日本、紐西蘭是死亡人數前三低的，台灣為何沒比這幾個國家好，主要跟健康程度有關，台灣每年將近10萬個人洗腎，背後有肥胖、慢性病問題，這也是病毒主要攻擊對象，考慮到這樣情況，台灣還可以排到前段，還有人指控阿中部長「謀財賣命」，這種話是傷天害理，台灣每年有那麼多人死亡，難道醫療人員都要負責？

曹興誠強調，陳時中盡責盡力讓他的老命能夠活下來，台灣在自由沒有受到太多限制情形下做好防疫，反對汙衊、尖酸刻薄的攻擊。尤其今天台灣面對複雜情勢，中國威脅武嚇排山而來，首都市長是要能做事、承擔責任，要能禁得起批評謾罵的，今天希望能還給阿中部長一個公道。

曹興誠也說，亞洲各國在疫情期間非常努力研發國產疫苗，國產疫苗是重要戰略物資，日本的國產疫苗由鹽野義製藥生產，設備投資中，高達9成獲得日本政府補助。泰國有3家國產疫苗、越南有4家國產疫苗，馬來西亞有2款研發中的國產疫苗，台灣則有高端疫苗，高端已被證明是有效的，台灣是2300萬人的國家難道不能研發國產疫苗嗎？不應受到少數人謾罵，要對這些人謾罵者說NO。

陳時中指出，曹董事長願意出來幫講幾句公道話，非常感謝。前兩天辯論時，有抒發自己一些心情，前兩年疫情非常緊繃，現在疫情就要過去了，更多時間要往前看。回頭看大家的努力造成同島一命的共同體，大家攜手防疫彼此扶植，讓台灣防疫成為世界的典範。

陳時中強調，事實上，台灣的百萬死亡率是最好的前四名，超額死亡率也是前二、三名，這個成績不算差，也是大家一起努力合作走過來的，但因為選舉及自己參選被扭曲、打壓，更被有心人扭曲為邪惡的痕跡，但防疫成績全民努力成果，這個光榮印記不容有心人抹滅。

陳時中談及，這次防疫被打壓，其實自己內心深處有看到另外一個陰影，這也是相對的認知戰，台灣要起來的時候，就有不好勢力要把台灣打下來，讓台灣喪失對自己的信心。要強調防疫是大家努力成果，不應該妄自菲薄，也把腳步站穩跟世界展現公衛實力，未來在公衛上，也要盡力幫助世界其他國家，讓世界健康更進步。

陳時中說，關於洗腎的問題，算是台灣的國病，他在衛福部長任內請國健署在預防保健上做徹底研議，編列500多億元向行政院提出規劃，希望透過有史以來預防保健預算來保障生命健康的品質。

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