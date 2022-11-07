「蔣家威權DNA回來了！」林楚茵：藍營偷拍、抹黑陳時中

民進黨立委、陳時中競總發言人林楚茵。（資料照）

2022/11/07 10:33

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨晚在臉書PO出數張照片，指控民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後，對北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」。對此，民進黨立委、陳時中競總發言人林楚茵批評：「蔣家威權DNA回來了！用跟監、偷拍加上抹黑、扭曲，讓台灣人回想起國民黨威權專制時期的白色恐怖。」

林楚茵表示，昨晚國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊，在網路發布一張偷拍視角的跟監照片。兩位醫師夫妻就是陳時中的支持者，也是優秀的醫師，國民黨利用這種惡毒的招式，就是警告支持「阿中」的朋友，老大哥在看著你。

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林楚茵指出，蔣萬安辯論表現空洞差勁、原形畢露，支持度被「阿中」甩開看不到車尾燈，再加上「阿中」對蔣的無理批評沉著應對，就改挑身邊親友支持者下手，孤注一擲地使出奧步。

林楚茵批評，蔣萬安不但沒有反共DNA，反而有跟中共相近的威權DNA，台北市民經過歷次民主洗禮，還會接受專制威權的市長嗎？

林楚茵也PO出紙風車執行長張敏宜回應徐巧芯的文字，文中強調：「那天是我們的長輩宴請好友聚會，李醫師與丁醫師是受邀與會，陳時中部長在餐敘尾聲時才前來，向與會好友們致意。畫面上我們都在場，那是公開場合，文中不實的影射椰榆對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

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