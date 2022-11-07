為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯控陳時中鹹豬手 紙風車：不實影射停止抹黑

    徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。紙風車執行長張敏宜晚間反擊說，「那是公開場合、文中的不實影射對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」（圖擷取自臉書）

    徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。紙風車執行長張敏宜晚間反擊說，「那是公開場合、文中的不實影射對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」（圖擷取自臉書）

    2022/11/07 00:24

    〔中央社〕國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間發布多張照片，指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。紙風車執行長張敏宜晚間反擊說，「那是公開場合、文中的不實影射對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

    徐巧芯在臉書發文表示，10月6日晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，且使用的是餐廳中最大、一晚低消要價新台幣8萬元的VIP包廂，「想必又是紅酒加唱歌的夜晚」。

    對此，紙風車執行長張敏宜晚間立刻在徐巧芯臉書留言反擊，指出當天是長輩們宴請好友聚會，包括李醫師、丁醫師都是受邀與會，陳時中在餐敘尾聲才前來致意，「畫面上我們都在場，那是公開場合、文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

    陳時中競總指出，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為聯醫仁愛醫院副院長丁金聰夫婦等人，呼籲蔣萬安團隊立刻撤除照片並對相關當事人道歉，「選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任」。

    陳時中競總質疑，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，甚至抹黑與選舉無關的民眾，「難道蔣萬安選情已岌岌可危至此，需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他人，蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    徐巧芯諷陳時中餐敘後伸「鹹豬手」 陳競辦怒批：亂抹黑出奧步
    2022/11/06 23:20

    徐巧芯諷陳時中餐敘後伸「鹹豬手」 陳競辦怒批：亂抹黑出奧步
    徐巧芯質疑行政不中立？ 徐國勇：胡亂爆料、不必用這蹭聲量
    2022/11/03 16:22

    徐巧芯質疑行政不中立？ 徐國勇：胡亂爆料、不必用這蹭聲量
    徐巧芯控內湖分局長友好民進黨 黃珊珊轟政治鬥爭別扯無辜公務員
    2022/11/02 12:30

    徐巧芯控內湖分局長友好民進黨 黃珊珊轟政治鬥爭別扯無辜公務員

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播