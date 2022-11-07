「選情膠著」急催票！ 蔡：大家當綠營神隊友

蔡英文總統、民進黨台北市長候選人陳時中昨日出席2022小英盃慢速壘球錦標賽。（記者朱沛雄攝）

2022/11/07 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文昨偕台北市長候選人陳時中、前副總統陳建仁出席「二○二二小英盃慢速壘球錦標賽開幕儀式」。蔡特別喊話說，現在選情真的很激烈、膠著，需要大家一起當阿中和民進黨候選人的「神隊友」，幫忙拉票、催票，讓陳時中在台北當執政團隊的「神隊友」。

蔡英文表示，過去兩年多來謝謝大家團結防疫，一起讓疫情穩定、控制下來，現在不只重開國門，大家也能夠正常生活，能走到這個階段，真的很不容易，希望大家為在場的前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鼓勵、加油一下。

請繼續往下閱讀...

蔡英文也拿打球比喻說，唯有團結，才能打出好成績，台灣就像一支球隊，中央、地方政府各有各的守備位置，要團結一心、當彼此的神隊友，才能發揮團隊戰力，讓台灣在國際上能夠打出好成績。

由於不到廿天就要投票，蔡英文也喊話說，現在選情真的很激烈、很膠著，很需要大家一起來當阿中、還有民進黨候選人的「神隊友」，希望現場所有陳時中的「十二號隊友」一起幫忙拉票、催票，讓陳當選，在台北當執政團隊的神隊友，中央地方一條心、一起拚，拚出更好的成績。蔡也提及，希望大家支持「十八歲公民權」修憲複決，讓更多「新隊友」也能夠加入參與公共事務、決定國家未來的行列。

陳時中表示，電視辯論會剛結束，雖然他無法像立委、議員一樣口齒伶俐，但他和大家分享的都是「心內話」，如果大家認為他可以信任、政見可行，請投他一票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法