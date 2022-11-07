台中市長選舉本屆選舉人數增6萬多人 首投族9.6萬人

台中市長選舉今年選舉人數增6萬多人，首投族有9.6萬人。（記者蘇孟娟攝）

2022/11/07 12:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長、區民代表選舉將於11月26日舉行，台中市選委會指出，今年市長選舉人數統計到6日，共有227萬4520人，比上屆多出6萬1731人，至於首投族有9萬6742人，全市將開設史上最多、1880個投開票所；此外，確診者目前依規定仍不能投票，若確診者前往投票被檢舉，所投票數視為有效，但投票人將依傳染病防治法規定依法裁處。

台中市選委會主委黃崇典指出，這次市長選舉計有3名候選人登記參選；市議員選舉共劃分17選區（含山地及平地原住民選區），共133名參選人完成登記，符合資格132人，應選議員總計65名；村里長有1113人參，應選625人，其中有236里是同額競選，佔42%。

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黃崇典另指出，今年除地方公職人員選舉，還有18歲公民權憲法修正案公民複決進行投票，這是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，呼籲民眾踴躍行使公民的權利。

黃崇典指出，今年市長選舉人數統計到6日共227萬4520人（男性110萬0008人、女性117萬4512人）；市議員總選舉人數226萬5249（男性109萬6108人、女性116萬9141人）；至於今年另舉辦的憲法修正案公民複決第1案投票權人數228萬0078人（男110萬2443人、女性117萬7635人），最終選舉人數將統計到12日做最後確認。

其中市長選舉人數較上屆221萬3789人、增加6萬1731人；黃崇典指出，因選舉人數增加，另有疫情防疫考量，今年將設1880個投開票所，是台中市選舉投開票所開設數史上最多的一次；上屆市長選舉投票率67.46%，市議投票率67.5%。

此外，各界關注確診者能否投票，黃崇典指出，目前中央選委會評估後仍持確診者不能進出投開票所的規定，因此確診者依規定不能投票；因民眾確診通報後，法傳系統到製作名冊有時間落差，投開票所無法持有確診者名冊，也無法逐一核對投票者情況，要完全把關有執行難度，但若有自稱確診者或確診者前往投票事後被檢舉，依規定投票視為有效，經衛生局法定傳染病通報系統查證屬實，投票的確診者將會依傳染病防治法裁處，請民眾務必配合規定。

另配合防疫，台中市選委會表示，全市設置1880處投開票所現場都有體溫計，民眾若體溫超過38度，會被導引到體溫高者圈票處，仍可投票，投完票後會逐一消毒後，再讓下個民眾進入行使投票權。

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