高虹安秀證據澄清李男非人頭助理 喊告檢舉人意圖使人不當選

高虹安今日上午召開記者會，展示多張通訊軟體對話紀錄截圖，與社群軟體截圖等證據，澄清前助理李忠庭並非人頭助理。（記者羅沛德攝）

2022/11/07 12:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近期被國民黨新竹市長候選人林耕仁爆出疑似例用人頭助理詐領助理費。高虹安今日上午召開記者會，展示多張通訊軟體對話紀錄截圖，與社群軟體截圖等證據，澄清前助理李忠庭不是人頭助理，並表示將提告媒體獨家報導中的檢舉人意圖使人不當選等罪。

高虹安指出，前助理李忠庭的工作內容包含臉書官方帳號、社團，與Line@帳號等社群的管理，與中彰投責任區的地方選民服務，不僅幫她引介相關人士拜會、安排活動參與，還幫她設立地方服務處。

請繼續往下閱讀...

高虹安表示，證明李忠庭工作事證的照片很難取得，因為李忠庭大部分都擔任拍照的角色，李忠庭不僅要全天候進行社群管理、接聽公務手機，還要跟隨高虹安週六日活動的行程，「這樣的工作量，老實說我看完工作記錄後，46小時都嫌少」，但立法院的加班費上限就是46小時。

高虹安表示，除了通訊軟體、社群帳號截圖之外，他們也準備12位證人的影片，稍晚將赴北機站，將證據影片交給檢調，對於媒體獨家報導的檢舉人，也將提告意圖使人不當選與加重誹謗等罪。

李忠庭的委任律師鍾維翰表示，李忠庭已經提出活動參與照片、會議記錄簽到表、社群網站與對話紀錄截圖等證據，證明他有做助理工作，強調詐領助理費的罪名必須基於「有詐領的行為」，而行為的判斷標準就是是否有做立委助理的工作。

針對李忠庭捐款給民眾黨一事，鍾維翰則指出，既然李忠庭有做助理工作，報酬便是他個人的勞務所得，捐款為他的自由。

鍾維翰也強調，勞健保掛在哪個事業單位，與他有沒有從事該事業單位的工作沒有相關，還是應回歸本質，探討李忠庭有無從事立院助理工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法