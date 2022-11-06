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    首頁　>　政治

    林耕仁新竹「鄉下說」落淚 柯文哲：不要演過頭

    台北市長柯文哲（右2）與高虹安（中）在新竹市展開拜廟行程。（記者蔡彰盛攝）

    台北市長柯文哲（右2）與高虹安（中）在新竹市展開拜廟行程。（記者蔡彰盛攝）

    2022/11/06 11:57

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今與台北市長柯文哲展開拜廟行程，當被問到國民黨林耕仁找前高雄市長韓國瑜站台，激動哽咽不滿新竹「鄉下說」一事，柯文哲說「不要表演過頭，人家沒講你（指林耕仁）哭什麼？」

    民進黨立院黨團總召柯建銘昨在臉書發文，稱高虹安喊出「選人不選黨」是在切割民眾黨，暗助民進黨市長候選人沈慧虹，而柯文哲則把高虹安選新竹市長一戰當作角逐總統大位的墊腳石，柯文哲說，那柯建銘要把沈慧虹當作什麼？魁儡嗎？

    高虹安則說，最近棄保、藍白合議題引人熱議，她昨天接受媒體訪問是說，新竹市民比較傾向看候選人的特質，新竹市民比較會用選人不選黨這種方式選擇候選人，柯建銘很常在臉書寫自身見解，但不需要扭曲別人的意思，給人欲加之罪。

    媒體問到民進黨台北市長候選人陳時中今將合體沈慧虹，對此，柯文哲說，陳時中很閒嗎？台北選情很穩嗎？可以到處跑，陳時中還是好好打台北市長選戰吧。

    媒體問到林耕仁找韓國瑜站台，不過沒批評高虹安，是否會擔心藍營歸位後將整個新竹市長選戰導向藍綠對決？柯文哲說，他跟韓國瑜很熟，很多場合人家要韓去，韓也很難拒絕，不過就是點到為止。

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