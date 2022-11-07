為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    調查局證實接獲檢舉｢立案」 高虹安反控檢舉人意圖使人不當選

    圖為調查局北部地區機動工作站。（資料照）

    圖為調查局北部地區機動工作站。（資料照）

    2022/11/07 12:28

    〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨候選人高虹安聘李姓男友當立院公費助理，本報已揭露由調查局北部地區機動工作站釐清中，關於此案後續進展，調查局證實已立案由北機站調查中。針對民眾檢舉內容，高虹安今提出李男擔任其助理工作等證據給北機站，另反控檢舉人涉嫌加重誹謗及違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選等罪。

    關於高虹安被檢舉涉嫌聘用男友詐領助理費一案，北機站遭部分媒體質疑「走漏風聲」及選前大動作約談檢舉人；對此，調查局發布新聞稿澄清，「本局係台北市調查處接獲民眾檢舉資料後報局立案，並由局本部發交新竹市調查站辦理，惟考量該站選舉查察任務繁重，再轉由北機站接辦。」

    調查局指出，本案自發交北機站辦理後，即依既定之偵查計畫進行相關蒐證作為，尚未約詢檢舉人或其他關係人。北機站將秉持行政中立之立場依法辦理，並嚴守偵查不公開原則，絕無對外透露相關案情。

    據了解，調查局新聞稿中所提到「即依既定之偵查計畫進行相關蒐證作為」，實際上就是聯繫檢舉人及檢舉人的律師，希望檢舉人能協助調查局釐清疑點。

    調查官掌握相關檢舉情資後，之所以會出現致電給檢舉人或其律師等舉動，目的即在於確認檢舉內容的真偽，此步驟仍屬於調查官「情資蒐集」階段，還沒進展至將檢舉內容記名筆錄的「約詢」環節，也因為北機站還未正式製作檢舉人的筆錄，調查局因此表示：「尚未約詢檢舉人或其他關係人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    禍起蕭牆！林耕仁︰資料源於高虹安辦公室吹哨者
    2022/11/07 11:55

    禍起蕭牆！林耕仁︰資料源於高虹安辦公室吹哨者
    林耕仁爆核彈級猛料︰高虹安公款私用還要助理上繳現金
    2022/11/07 11:21

    林耕仁爆核彈級猛料︰高虹安公款私用還要助理上繳現金

    雙11網購刷聯邦卡 最高享28%優惠
    林耕仁新竹「鄉下說」落淚 柯文哲：不要演過頭
    2022/11/06 11:57

    林耕仁新竹「鄉下說」落淚 柯文哲：不要演過頭
    柯文哲護高虹安稱誰不犯錯 沈慧虹：是涉嫌犯法
    2022/11/06 05:30

    柯文哲護高虹安稱誰不犯錯 沈慧虹：是涉嫌犯法

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    談助理男友 高虹安：他恪盡職守
    2022/11/06 05:30

    談助理男友 高虹安：他恪盡職守
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播