調查局證實接獲檢舉｢立案」 高虹安反控檢舉人意圖使人不當選

圖為調查局北部地區機動工作站。（資料照）

2022/11/07 12:28

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨候選人高虹安聘李姓男友當立院公費助理，本報已揭露由調查局北部地區機動工作站釐清中，關於此案後續進展，調查局證實已立案由北機站調查中。針對民眾檢舉內容，高虹安今提出李男擔任其助理工作等證據給北機站，另反控檢舉人涉嫌加重誹謗及違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選等罪。

關於高虹安被檢舉涉嫌聘用男友詐領助理費一案，北機站遭部分媒體質疑「走漏風聲」及選前大動作約談檢舉人；對此，調查局發布新聞稿澄清，「本局係台北市調查處接獲民眾檢舉資料後報局立案，並由局本部發交新竹市調查站辦理，惟考量該站選舉查察任務繁重，再轉由北機站接辦。」

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調查局指出，本案自發交北機站辦理後，即依既定之偵查計畫進行相關蒐證作為，尚未約詢檢舉人或其他關係人。北機站將秉持行政中立之立場依法辦理，並嚴守偵查不公開原則，絕無對外透露相關案情。

據了解，調查局新聞稿中所提到「即依既定之偵查計畫進行相關蒐證作為」，實際上就是聯繫檢舉人及檢舉人的律師，希望檢舉人能協助調查局釐清疑點。

調查官掌握相關檢舉情資後，之所以會出現致電給檢舉人或其律師等舉動，目的即在於確認檢舉內容的真偽，此步驟仍屬於調查官「情資蒐集」階段，還沒進展至將檢舉內容記名筆錄的「約詢」環節，也因為北機站還未正式製作檢舉人的筆錄，調查局因此表示：「尚未約詢檢舉人或其他關係人」。

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