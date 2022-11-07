禍起蕭牆！林耕仁︰資料源於高虹安辦公室吹哨者

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆猛料，質疑立委高虹安公費私用。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/07 11:55

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林耕仁爆核彈級猛料︰高虹安公款私用還要助理上繳現金

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今爆猛料，質疑立委高虹安公費私用，他特別強調所公開的資料源於高虹安辦公室內部吹哨者，他更以八個字形容「禍起蕭牆、捫心自問」，表示與其他機關、政黨都無關，他還特別請各界務必要保護這位勇敢的吹哨者，千萬不要讓有心人士見縫插針，「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪！」

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林耕仁說，6月20日在PTT就有帳號「viabu」於黑特版發布「砂石業者能不能參選市長」，誣指他是黑道、環保流氓，指稱他除開設甲寅環保工程公司外，又開設另一家環保公司「世峰環保工程公司」，理由只是「兒子名叫林世峰」，他發現後隨即於6月23日向新竹市刑大提告，目前案件仍在偵辦中。之後也有媒體，沒查證就以這件烏龍爆料做相關報導，競選團隊也有致電請他們更正。

林耕仁沒有想到，最近幾天，惡質的抹黑又再度被加工出現，這簡直是抹黑產業鍊，在PTT上又出現帳號「nanana0200」，把原先「viabu」的抹黑文更進一步加工，說世峰公司的負責人劉先生是他的姊夫，這完完全全是惡意抹黑。

他要鄭重聲明，家族的所有姻親，姐夫、妹夫沒有任何一人姓劉，而對於因為選舉而遭受別人抹黑的親戚，甚至劉先生受到牽連，讓他過意不去，這樣的惡意抹黑潑髒水實在非常糟糕。另外他也有注意到有側翼粉專不做任何查證，就這件事繼續無的放矢，傷害他的名譽。對此他要求盡快更正，否則將委任律師追訴民刑事法律責任。

另外這一週來，他多次質疑高虹安，但高總是不願正面回答，他公開問高虹安好好面對新竹市民的質疑，有那麼難嗎？為何總是要轉移焦點，實問虛答呢？

他從上週開始，依據高辦內部吹哨者提供的高虹安委員辦公室內部通訊錄、公費助理健保扣繳明細、加班費請領資料，對高虹安是否涉嫌詐領助理費，提出質疑。

林耕仁強調，第一，他公開的資料完全符合個資法規範，基於為增進公共利益範疇而使用個資，而且遮蔽了一切得以直接或間接方式識別該個人資料，也沒有私下提供給任何人，絕無侵犯任何人的隱私或權利。

第二，他所公開的資料源於高虹安辦公室內部吹哨者，若要講這件事，他會用八個字形容「禍起蕭牆、捫心自問」，與其他機關、政黨都無關，在此他特別請各界務必要保護這位勇敢的吹哨者，千萬不要讓有心人士見縫插針，「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪！」

他也要鄭重聲明，那些刻意帶風向的人，把林耕仁說成民進黨的打手的人，不用白費心機了！別忘了他上週才對沈慧虹、柯建銘等人提告，不再讓他們繼續肆意妄為。他是國民黨提名的新竹市長候選人林耕仁。

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