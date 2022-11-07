林耕仁爆核彈級猛料︰高虹安公款私用還要助理上繳現金

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆核彈級猛料，指控高虹安公款私用還要助理上繳。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/07 11:21

控高虹安涉貪要求出面解釋

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁上午引爆「核彈級」猛料，指控民眾黨立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、生理用品、餐費，以及購買「面試郭台銘」這本書，甚至由李姓助理領走16萬8千元，還要助理上繳現金到辦公室帳戶，林耕仁質疑高虹安涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，要求高出面解釋。

多名助理須「入金」到辦公室帳戶

林耕仁說，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從2020年3月高虹安剛擔任立委不久到同年12月底，多名高虹安辦公室公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬到7萬4169元不等。帳目記載非常詳細，且都附上相對應的支出憑證，包括收據、領據等等。

請繼續往下閱讀...

支出含治裝費、車票、限量日系玩偶、女性生理用品....

最令人難以置信的是，這些錢在支出方面，包含治裝費（委員洗頭及購買產品）、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品加黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、與民眾黨秘書長媒體餐敘餐費、與毛某某院長聚餐餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨員座談會便當、黨團三長辦公室餐敘、購買面試郭台銘書籍、職棒球票、委員早餐、午餐、晚餐、助理獎金、從中興大樓往返信義富邦的來回計程車資、田中馬贊助金，甚至還有增聘其他助理的薪資及獎金都是由此支出，零瑯滿目。

支出名目「給某位英文名J開頭的助理」

其中最讓人好奇的是，有兩筆支出，分別是8萬元及8萬8,000元，支出名目居然是「給某位英文名J開頭的助理」，而根據留存的領據，赫然可見原來是李姓前助理領走現金，一次8萬8、一次8萬，總共16萬8千元。

這11個月期間，經計算公費助理，一共上繳87萬5,861元。這個金額已接近高虹安辦公室11個月內可申請公費助理加班費的最高上限93萬3592元。

林耕仁問高虹安，一、為何你辦公室公費助理，必須上繳現金到辦公室帳戶？二、為何錢的絕大部分支出，都是高個人使用？三、為何這些錢，甚至支應民眾黨秘書長、黨團三長、黨員座談會，甚至要支應民眾黨黨代表選舉登記費？四、為何李姓前助理可以直接領走16萬8千元？

控高虹安把這些錢當成自己小金庫

從支出項目來看，已經超過一般人所能理解的範圍，因為大家應該也從來沒有聽過，擔任助理還要上繳金錢，金額接近高辦同時期可申報的加班費總數，更沒有聽過用助理上繳的錢，用來支付非立院助理之薪水、獎金，還有用來支付民眾黨長官的聚餐支出，由此可見高虹安已經把這些錢當成自己的小金庫。他說高虹安曾經擔任過資策會組長、科智公司業務處長，也曾任鴻海大數據中心主任兼副總經理，可曾看過有公司要求員工上繳薪資，當作主管可以任意使用的「特別費」？

林耕仁說要代替所有新竹市民，對高虹安提出最嚴肅的質疑：請問助理上繳金錢，作為你個人支出使用？是不是為了滿足你個人及民眾黨各項支出使用，浮報助理加班費甚至助理薪資？

如果是，就已經涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪；如果不是，他必須請高虹安出來解釋這些支出真正的來龍去脈。因為這嚴重悖離大家的經驗法則。

他同時也要請教民眾黨主席柯文哲，高虹安疑似涉及貪瀆的行為，就是你口中所謂的「理工女一定合法合規」、「人哪有不犯錯？」；這難道就是民眾黨宣稱的「新希望」、「新價值」嗎？高虹安疑似透過助理薪資、浮報加班費挪為己用，怎麼能讓新竹市民感到心「安」呢？妳真的心「安」理得嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法