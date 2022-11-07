被爆助理上繳現金 高虹安：幹部自掏腰包、贊助公用

高虹安辦公室發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。（記者羅沛德攝）

2022/11/07 13:25

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林耕仁爆核彈級猛料︰高虹安公款私用還要助理上繳現金

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今日上午爆料，高虹安辦公室要上繳現金至辦公室帳戶，前助理李忠庭還曾經從帳戶領取16萬8千元。高虹安辦公室今日發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。

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高虹安辦公室表示，國會辦公室費用五花八門，舉凡待客咖啡、茶水、糖果餅乾、便當費用、和各聯繫人之間送往迎來、同仁飲料下午茶等，無需逐筆向她申請的費用，皆利用辦公室幹部贊助的「公積金」支付，款項花用、核決與立法院公費無關。

高虹安辦公室也指出，助理代買高虹安餐點或私人物品時，若有代墊情形，都會向行政主任報帳，累積至一定金額後，再由主管向高虹安請款，而高虹安會以現金批次繳回給行政主任，並不會將「公積金」挪為私用。

至於林耕仁指控李忠庭曾領取兩筆分別為8萬元、8萬8千元款項，高虹安辦公室表示，這兩筆款項經查為辦公室裝潢費用，當時辦公室裝潢費用超過50萬元，其中30萬元由立法院補助，超出的20多萬元當時由李忠庭代墊，李忠庭最終只向辦公室請領16萬8千元，其餘由他人個贊助。

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