點出高虹安「致命傷」 黃暐瀚：不是論文、男友爭議

黃暐瀚點出高虹安此次大選的「致命傷」。（資料照）

2022/11/04 05:47

首次上稿 11-03 23:26

更新時間 11-04 05:47

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長高虹安近日爭議不斷，遭到藍綠雙方猛打。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，高虹安面對雙方夾擊，真正的致命傷，是意外「羞辱」了國民黨新竹市長候選人林耕仁。

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黃暐瀚在臉書發文說，新竹是人口不過40多萬的省轄市，竟可以打到全國關注，高虹安這一局不只空前，也可能絕後，「從幼稚園打到出社會，高虹安面對藍綠夾擊、萬箭穿心，真正的致命傷，不是辛辛那提大學論文案，不是資策會指控兼職處長，甚至不是找男朋友當助理，都不是，而是因為，她意外『羞辱』了林耕仁」。

黃暐瀚指出，日前高虹安公開批評林耕仁「民調顯示當選機率極低」，這句話雖然是「民調事實」，但不能從她的口中說出，高虹安之所以可以在新竹民調領先，除了個人的魅力與空軍支持，關鍵的是，還有部分藍營支持者，把打敗民進黨的希望寄望在她身上。

黃暐瀚說，拿最新的蓋洛普民調來看，國民黨的支持者中，有33.7％，願意支持高虹安，靠著「藍白選民合流」，高虹安才能擊敗沈慧虹，但如今，她出口嘲諷林耕仁沒有當選機會，週六「辣個男人」韓國瑜又要到新竹幫林耕仁站台，這兩件事都會讓藍營選票「回流」，只要藍營選票一回流，選舉就結束了，「所以，關鍵不在『論文』、『資策會』或『男友當助理』，讓藍營選票回流這件事，才是高虹安的『致命傷』」！

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