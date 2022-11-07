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    首頁　>　政治

    陳其邁選戰首次站路口拜票 盼市民支持民進黨優質議員

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票。（記者李惠洲攝）

    2022/11/07 09:33

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今晨扮演早起的母雞，帶領多位民進黨高市議員候選人站路口拜票，這是市長選戰開打以來、陳其邁首次站上路口，他表示距投票日剩19天，時間寶貴，希望利用有限時間向市民請託，支持民進黨優質議員、也讓他有機會再拚4年。

    陳其邁今天上午7時30分在高市鼓山區博愛一路、大順路口，偕同民進黨高市議員候選人康裕成、李喬如、簡煥宗、何權峰、李雅慧、李柏毅、林武忠、高閔琳，及台灣基進高市議員候選人陳子瑜，一起向上班上學的民眾拜票。

    陳其邁表示，主要是把握投票日前19天，利用上班前有限時間跟市民朋友拜託，希望這兩年拚四年期間、與市民共同努力的成果，能夠再給他4年時間繼續落實，包括未來城市轉型、市政建設、經濟發展等層面，都還有很多需進一步實踐。

    他也利用這機會大力推薦民進黨優秀、優質的議員候選人，希望市民朋友可以一併支持民進黨議員當選，在議會過半；未來4年，他會跟民進黨議員候選人更謙虛傾聽民意、更實實在在做事、更加打拚。

    陳其邁一早帶頭拜票，龐大陣容成功吸引不少民眾目光，有車輛經過時鳴喇叭相挺，也有民眾舉手比出「四根手指」，陳其邁與議員們則頻頻揮手致意，中間還數度鞠躬、回應熱情民眾。

    陳其邁首次站路口拜票位置博愛與大順路口，是鼓山、左營、三民等區交界處，也是高雄輕軌現階段的「終點站」；地方人士解讀，這路口平時上下班人車多，本來就是候選人拜票重地，陳其邁陣營選擇此處，應該也是考量拜票效益。

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票，陳其邁支持18歲公民權公投的宣傳車也上路。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票，陳其邁支持18歲公民權公投的宣傳車也上路。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁今帶領民進黨議員站路口拜票，吸引不少目光。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今帶領民進黨議員站路口拜票，吸引不少目光。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁今首度帶領民進黨議員站路口拜票。（記者李惠洲攝）

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