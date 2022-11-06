首度與「陳小邁」合體 陳其邁：終於見到面，才知他人氣也很高

陳其邁今天首度與「陳小邁」（前）合體，笑說他人氣很高。（記者王榮祥翻攝）

2022/11/06 21:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁，今首度和「陳小邁」合體！

他笑說這幾天Q版人偶陳小邁和他分別四處跑攤，今天終於見到面！這才知道，陳小邁人氣也很高。

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陳其邁今一早從高雄北邊的田寮、阿蓮開始，接著到楠梓後援會、前鎮議員茶餅會、婦女新住民後援會、小港後援會。

他表示，這兩年阿蓮、田寮生活有進步，但還要更好，對阿蓮交通很重要的台39線南延（阿蓮至仁武），行政院已同意，串聯大台南沙崙、阿蓮、仁武及沿線產業園區，直達高雄市區，居住就業生活更方便，高科聯絡道東延阿蓮（台19甲線）也正規劃爭取當中。

田寮風景區全國有名，市府這兩年把月世界風景區整建好，周邊水利、道路都改善，舉辦熱氣球活動人山人海，讓許多外縣市朋友都來買伴手禮農產品。

楠梓趕進度，言出必行讓台積電進駐，帶動世界大廠來高雄投資；楠梓運動中心已經動工，該區就業人口多，規劃1500戶的清豐安居社會住宅，並整體社宅規劃，規劃今年底將會動工7000戶。

小港部分，捷運小港林園線預計年底動工，國道7號環評剛過關，高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道預計年底動工，公園綠地像是漢民、坪鳳公園也進行整修整建。

女性和新住民朋友也持續體貼照顧，補助懷孕產檢可搭計程車，設立新住民會館、新住民關懷小站，一站式幫助新住民姐妹。

陳其邁指出，補選剛當選時，很多人都睜大眼睛在看，市府團隊怎麼把進度趕回來？

現在做到好多、外縣市朋友都羨慕。

他強調，大家的事，就是市長的事，為了高雄的好將來，盼與鄉親一起再拚四年！

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