阿蓮田寮後援會熱鬧開張 陳其邁：11/10請假投入選戰

民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天上午舉行成立大會。（記者蘇福男攝）

2022/11/06 13:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天上午舉行成立大會，陳其邁接受媒體聯訪時表示，選戰倒數20天，在不影響市政推動下，預計11月10日請假投入選舉，贏得選民的支持。

陳其邁阿蓮田寮後援會位於阿蓮區忠孝路371號，今天上午9點半舉行成立大會，現場湧入數百名支持者，熱鬧滾滾，包括立委邱議瑩、議員高閔琳、議員候選人陳明澤、黃明太、地方不分藍綠陣營里長都到場力挺。

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聯訪時，媒體詢問陳其邁對陳時中昨天在台北市長候選人辯論會的表現？陳其邁回答說，陳時中部長是在整個辯論政策的論述，還有攻守上表現都相當好，他認為民眾期待的是一個會做事的市長，但是因為辯論畢竟還是選舉的一個攻防，他覺得當然會有一些火花，但民眾還是比較希望能夠聽到，解決在台北市碰到問題時最有效的方法到底是什麼？

陳其邁強調，陳時中部長因為過去擔任政務官，對於一些重大政策也非常熟悉，因此在政策論述上，比其他兩位更具有可行性，也更務實，這應該是市民期待的，在辯論表現，一些要點陳時中都有掌握到，陳其邁說，他覺得陳時中昨天的表現跟原來的樣子也比較像，跟他一貫的做事態度是一致的，不會看起來不太一樣，表現相當不錯。

媒體詢問，一項民調顯示支持度高達9成，而對手柯志恩此次頻找藍營大咖來助選的看法？陳其邁表示，找大咖助選是選舉策略，予以尊重，但他認為候選人本身還是比較重要，候選人本身的條件是否符合高雄未來發展需要的市長條件，是否會做事、能否解決高雄在發展上碰到的困難，能帶領大家繼續讓高雄往前衝，是選民比較關心的，剩20天馬上就要投票，選舉動員、助選很正常，來高雄我們都歡迎。

陳其邁說，民調都參考，就繼續努力，因剩下20天左右時間，必須掌握每一分每一秒，多跟選民接觸，現在因為還有一些市政工作要處理，很多重大政策需做決定，在不影響市政推動下，預計11月10日請假投入選舉，儘量縮短請假時間，而請假期間會掌握更多時間，來贏得選民支持。

陳其邁阿蓮田寮後援會今天上午9點半舉行成立大會，現場湧入數百名支持者，熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

陳其邁表示，在不影響市政推動下，預計11月10日請假投入選舉，贏得選民的支持。（記者蘇福男攝）

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