為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    阿蓮田寮後援會成立 陳其邁細數2年來地方建設成果

    陳其邁（中）細數2年來阿蓮、田寮地區道路等建設，同時強調行政院已同意編列212億元，開闢高鐵下台39線阿蓮通往仁武路段，路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作。（記者蘇福男攝）

    陳其邁（中）細數2年來阿蓮、田寮地區道路等建設，同時強調行政院已同意編列212億元，開闢高鐵下台39線阿蓮通往仁武路段，路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作。（記者蘇福男攝）

    2022/11/06 18:20

    〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天熱鬧成立，陳其邁細數2年來阿蓮、田寮地區道路等建設，同時強調行政院已同意編列212億元，開闢高鐵下台39線阿蓮通往仁武路段，路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作。

    陳其邁表示，阿蓮田寮有代誌，就是市長的代誌，不管是農作物財損或淹水，他人一定都到現場，他說，高鐵下台39線目前僅能通到台南，無法通到高雄市區，2018年他參選市長時，常聽地方鄉親父老提起，2年前市長補選時，他向行政院建議當選後開闢，蘇揆問他要多少經費？他答說要90億元，讓蘇揆頗感訝異，他補充說，這條道路可當阿蓮、田寮、燕巢人的高速公路替代道路。

    陳其邁說，1個月前他特地前來阿蓮正式宣布，政院已同意編列212億元施作台39線南延至仁武，另路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作，未來阿蓮位於南科、路科和橋科中間，生活、就業將更加方便。

    另仁愛路、高13線大崗山風景區道路等14條道路，在過去2年內也已陸續完成整建，立委邱議瑩也協助爭取中央4000萬元補助款，包括高14線、高14-1線、高38線、高44線去年均已完工，大崗山如意公園停車場也已完工，市府編列1800萬元的中路國小多功能活動中心也已發包，另第3公墓已完成遷葬，將闢為公園。

    至於田寮部分，陳其邁說，到田寮搭熱氣球可欣賞月世界惡地形世界美景，已成網路熱搜景點，市府2年來已花費5000萬元整治月世界周遭環境，編列2000萬元改善崇德社區淹水問題。

    陳其邁表示，2年拚4年高雄已經準備好了，希望選民再給他4年時間，再為高雄拚更多建設。

    民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天熱鬧成立。（記者蘇福男攝）

    民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天熱鬧成立。（記者蘇福男攝）

    陳其邁今天出席阿蓮田寮後援會成立大會，受到熱情支持者夾道歡迎。（記者蘇福男攝）

    陳其邁今天出席阿蓮田寮後援會成立大會，受到熱情支持者夾道歡迎。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿蓮田寮後援會熱鬧開張 陳其邁：11/10請假投入選戰
    2022/11/06 13:26

    阿蓮田寮後援會熱鬧開張 陳其邁：11/10請假投入選戰

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播