阿蓮田寮後援會成立 陳其邁細數2年來地方建設成果

陳其邁（中）細數2年來阿蓮、田寮地區道路等建設，同時強調行政院已同意編列212億元，開闢高鐵下台39線阿蓮通往仁武路段，路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作。（記者蘇福男攝）

2022/11/06 18:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天熱鬧成立，陳其邁細數2年來阿蓮、田寮地區道路等建設，同時強調行政院已同意編列212億元，開闢高鐵下台39線阿蓮通往仁武路段，路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作。

陳其邁表示，阿蓮田寮有代誌，就是市長的代誌，不管是農作物財損或淹水，他人一定都到現場，他說，高鐵下台39線目前僅能通到台南，無法通到高雄市區，2018年他參選市長時，常聽地方鄉親父老提起，2年前市長補選時，他向行政院建議當選後開闢，蘇揆問他要多少經費？他答說要90億元，讓蘇揆頗感訝異，他補充說，這條道路可當阿蓮、田寮、燕巢人的高速公路替代道路。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，1個月前他特地前來阿蓮正式宣布，政院已同意編列212億元施作台39線南延至仁武，另路科聯絡道往東延伸接阿蓮台19甲線46億元，市府也將施作，未來阿蓮位於南科、路科和橋科中間，生活、就業將更加方便。

另仁愛路、高13線大崗山風景區道路等14條道路，在過去2年內也已陸續完成整建，立委邱議瑩也協助爭取中央4000萬元補助款，包括高14線、高14-1線、高38線、高44線去年均已完工，大崗山如意公園停車場也已完工，市府編列1800萬元的中路國小多功能活動中心也已發包，另第3公墓已完成遷葬，將闢為公園。

至於田寮部分，陳其邁說，到田寮搭熱氣球可欣賞月世界惡地形世界美景，已成網路熱搜景點，市府2年來已花費5000萬元整治月世界周遭環境，編列2000萬元改善崇德社區淹水問題。

陳其邁表示，2年拚4年高雄已經準備好了，希望選民再給他4年時間，再為高雄拚更多建設。

民進黨高雄市長候選人陳其邁阿蓮田寮後援會今天熱鬧成立。（記者蘇福男攝）

陳其邁今天出席阿蓮田寮後援會成立大會，受到熱情支持者夾道歡迎。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法