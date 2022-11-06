蔡英文為周江杰、鄭朝方站台催票 籲團結翻轉新竹縣

總統蔡英文說，新竹縣雖不是民進黨執政，但中央在新竹縣的投資從來沒有打折扣，她是站在國家發展的戰略高度給予新竹縣最大的支持。（記者黃美珠攝）

2022/11/06 17:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕選前20天，民進黨新竹縣長候選人周江杰今天下午成立「百工百業挺周江杰後援會」，總統蔡英文以民進黨主席身分到場站台催票。她抨擊國民黨縣長楊文科滿足於現狀，無力也無心改變，只求順利連任，造成建設腳步跟不上發展腳步。既然現在的地方政府跑不動，新竹縣就該換周江杰來做，因為他已經想好要解決地方各項問題的方法，可以地方中央連線、加速所有建設的進度。

蔡英文說，年底的選舉不只是1場地方選舉！大家手中的一票，將決定台灣執政路線是否要繼續前進。因此大家不但要確保中央執政穩定，也要積極布局地方的產業發展。

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她從第1任拚到第2任，台灣的社會福利越來越健全，長照服務、育兒津貼，經濟發展也更很穩定，帶給世界一個更好的台灣。

現在大家團結站出來，支持蔡英文就支持民進黨新竹縣長候選人周江杰和竹北市長候選人鄭朝方，讓他們更有力為故鄉打拚，也讓她更有力為台灣拚下去。

蔡英文說，科技和客家文化是新竹縣未來發展的雙引擎。她要建設新竹成為國際大城，因此儘管新竹縣不是民進黨執政，但中央在新竹縣的投資從來沒有打折扣，她是站在國家發展的戰略高度給予新竹縣最大的支持。

她說，是她促成台大醫院在竹北設立分院，且活化新竹生醫園區，迄今已有40多家廠商進駐；第3生技大樓中長期計畫預計也將在明年就能完工，可滿足廠商進駐需求以帶動投資和就業，也能帶來更先進的醫療服務。

近年更規劃在新竹縣投入近300億進行竹科園區擴大計畫；台積電2奈米製程的基地也在寶山。

在點亮客家文化上她推動浪漫台3線， 明年客委會的預算更高達46億，是史上最高，不論是客庄產業創生、景觀再造，客委會都有明確的規劃要全力復振客家文化，所以新竹縣想要發展，就要有能跟中央合作的人。

她說，大家不要看周江杰很年輕，當年林智堅當選新竹市長時比他還年輕，2任8年下來，媒體做的施政評比，經常都在前段班。所以她跟大家保證周江杰是夠有理想性，也夠有企圖心，是新竹縣長最好的候選人，未來他當選縣長一定也能創造下一個五星級執政。

蔡英文也表示，鄭朝方是個有理想、會做事的年輕人，他能把很艱澀的政策講的又精彩又親切。對於竹北最急迫的交通跟教育問題，鄭朝方也都提出了解方。

所以她懇託大家11月26日，新竹縣長投3號周江杰、議員支持民進黨的，並挺18歲有公民權之外，也請竹北鄉親要給竹北市長1號候選人鄭朝方1票。在最後20天大家1人拉10票，10票拉百票，團結支持周江杰、鄭朝方一起翻轉新竹縣。

總統蔡英文（中）今天下午到新竹縣輔選民進黨新竹縣長候選人周江杰（右）、竹北市長候選人鄭朝方（左）。（記者黃美珠攝）

總統蔡英文（右3）今天以民進黨主席身分，到新竹縣替該黨新竹縣長候選人周江杰（右2）、竹北市長候選人鄭朝方（左3）催票。（記者黃美珠攝）

總統蔡英文（右3）今天以民進黨主席身分，到新竹縣替該黨新竹縣長候選人周江杰（右2）、竹北市長候選人鄭朝方（左3）催票。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣長候選人周江杰（前左）今天成立「百工百業挺周江杰後援會」，親自授與百工百業代表戰旗。（記者黃美珠攝）

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