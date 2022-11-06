為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    周江杰為新竹家鄉洗衫坑淨灘

    民進黨新竹縣長候選人周江杰（立「親水」手舉牌後者）今天參加家鄉～竹東中興河道、中山橋下洗衫坑的淨灘環境整理工作。（周江杰陣營提供）

    民進黨新竹縣長候選人周江杰（立「親水」手舉牌後者）今天參加家鄉～竹東中興河道、中山橋下洗衫坑的淨灘環境整理工作。（周江杰陣營提供）

    2022/11/06 13:28

    〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人周江杰今天幫忙替家鄉～竹東中興河道中山橋下的洗衫坑淨灘，因為下週六（12日）下午1點在當地將有場「洗衫坑音樂會」，他邀請所有人來認識他美麗的家鄉，所以先挽起袖子幫忙打掃迎賓，要給屆時前去參加的來客一個好印象。

    周江杰說，這條孕育竹東人的中興河道，可以是人們輕鬆的日常，也是有故事的地景空間。而這個由客委會指導「頭前溪城鄉好生活促進會」所辦的洗衫坑音樂會，今年已經邁入第4屆，這次製作了1段影片將娓娓道來洗衫坑的日常、歷史、以及水源頭。

    周江杰身兼前述促進會的常務理事，他響應參與洗衫坑的淨灘活動，跟關心河流的志工以及不同政黨的朋友，大家一起把堵塞已久的水溝清理掉厚重的落葉、掃去陳年垃圾，發現台灣原生種小螃蟹、大肚魚依舊在河道內，證明當地水質還是不錯的。

    周江杰也表示，洗衫坑從過去以來，就是竹東當地居民的親水空間，它不僅有休憩的功能，還有實用性。傳統婦女會在這裡邊洗衣服邊閒話家常，只是近年這裡權責不明、定位不清，還有土地權屬問題，他希望恢復當地河岸的昔日風貌，承諾當選縣長後會整合縣府各局處，跟竹東鎮公所以及中央相關單位合作來解決。

    頭前溪城鄉好生活促進會理事、竹東鎮代候選人葉日嘉說，11月12日（六）下午1點的洗衫坑音樂會，將邀請知名客家歌手劉榮昌、王鳳珠、洗衫坑舞集等在地社團體一同演出，節目精采可期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹東洗衫坑音樂會11/12見 周江杰喊恢復中興河道往日風貌
    2022/11/02 15:08

    竹東洗衫坑音樂會11/12見 周江杰喊恢復中興河道往日風貌
    新竹地區教育座談 楊文科、周江杰難得同框
    2022/10/30 20:49

    新竹地區教育座談 楊文科、周江杰難得同框
    打造推親水城市 周江杰提2溪流域治理政見
    2022/10/26 14:00

    打造推親水城市 周江杰提2溪流域治理政見
    周江杰批評新竹縣圖書館人力、專才都不足 縣府「謝謝指教」
    2022/10/23 13:11

    周江杰批評新竹縣圖書館人力、專才都不足 縣府「謝謝指教」
    新竹肉品市場更新設備卻閒置 周江杰批浪費公帑
    2022/10/18 17:00

    新竹肉品市場更新設備卻閒置 周江杰批浪費公帑

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播