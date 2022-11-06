周江杰為新竹家鄉洗衫坑淨灘

民進黨新竹縣長候選人周江杰（立「親水」手舉牌後者）今天參加家鄉～竹東中興河道、中山橋下洗衫坑的淨灘環境整理工作。（周江杰陣營提供）

2022/11/06 13:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人周江杰今天幫忙替家鄉～竹東中興河道中山橋下的洗衫坑淨灘，因為下週六（12日）下午1點在當地將有場「洗衫坑音樂會」，他邀請所有人來認識他美麗的家鄉，所以先挽起袖子幫忙打掃迎賓，要給屆時前去參加的來客一個好印象。

周江杰說，這條孕育竹東人的中興河道，可以是人們輕鬆的日常，也是有故事的地景空間。而這個由客委會指導「頭前溪城鄉好生活促進會」所辦的洗衫坑音樂會，今年已經邁入第4屆，這次製作了1段影片將娓娓道來洗衫坑的日常、歷史、以及水源頭。

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周江杰身兼前述促進會的常務理事，他響應參與洗衫坑的淨灘活動，跟關心河流的志工以及不同政黨的朋友，大家一起把堵塞已久的水溝清理掉厚重的落葉、掃去陳年垃圾，發現台灣原生種小螃蟹、大肚魚依舊在河道內，證明當地水質還是不錯的。

周江杰也表示，洗衫坑從過去以來，就是竹東當地居民的親水空間，它不僅有休憩的功能，還有實用性。傳統婦女會在這裡邊洗衣服邊閒話家常，只是近年這裡權責不明、定位不清，還有土地權屬問題，他希望恢復當地河岸的昔日風貌，承諾當選縣長後會整合縣府各局處，跟竹東鎮公所以及中央相關單位合作來解決。

頭前溪城鄉好生活促進會理事、竹東鎮代候選人葉日嘉說，11月12日（六）下午1點的洗衫坑音樂會，將邀請知名客家歌手劉榮昌、王鳳珠、洗衫坑舞集等在地社團體一同演出，節目精采可期。

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