龍潭三期啟動 周江杰：打造新竹縣台3線智慧產業聚落

因應桃園龍潭科學園區3期擴建計畫啟動，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，未來當選上任後將推動關西動「智慧農業園區」、橫山「九讚頭科技服務園區」，形成智慧產業聚落，帶動台3線沿線鄉鎮發展。（記者廖雪茹攝）

2022/11/04 17:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院長蘇貞昌3日視察桃園龍潭科學園區正式拍板3期擴建計畫，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，桃園市長鄭文燦8年執政努力推動產業進步與轉型，讓桃園大步發展，新竹縣卻還原地踏步，令人遺憾！他強調，未來當選上任後將推動關西動「智慧農業園區」、橫山「九讚頭科技服務園區」，形成智慧產業聚落，帶動台3線沿線鄉鎮發展。

周江杰表示，未來龍潭科學園區3期發展以後，鄰近的台3線上關西、橫山等鄉鎮將迎來人口移入；他當選上任縣長後，除將努力改善偏鄉自來水用水等基礎建設，也會在關西推動「智慧農業園區」、橫山「九讚頭科技服務園區」，形成智慧產業聚落，帶動新竹縣台3線沿線鄉鎮發展。

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周江杰進一步說，他將優先與已閒置的亞泥橫山廠協調，將該廠區規劃為「九讚頭科技服務園區」，希望半導體產業不只集中於竹科、寶山地區，如IC設計產業、科技服務產業都能夠移到橫山地區，甚至連動智慧農業的發展，相信有完善的基礎建設後，也能有效處理人口外移的問題。

而關西是一個美好的古鎮，他將在兼顧生態的前提下，規劃關西智慧農業園區、仙草休閒農業區、觀光商圈推動電子支付、河濱公園整治，同時將推動山前線大眾交通系統，串連新埔、竹北、芎林、橫山、關西等鄉鎮，讓大家到市區、到高鐵站都很方便，年輕人也才有機會回鄉居住。

因應桃園龍潭科學園區3期擴建計畫啟動，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，未來當選上任後將推動關西動「智慧農業園區」、橫山「九讚頭科技服務園區」，形成智慧產業聚落，帶動台3線沿線鄉鎮發展。（記者廖雪茹攝）

因應桃園龍潭科學園區3期擴建計畫啟動，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，未來當選上任後將推動關西動「智慧農業園區」、橫山「九讚頭科技服務園區」，形成智慧產業聚落，帶動台3線沿線鄉鎮發展。（記者廖雪茹攝）

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