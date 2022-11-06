高市長政見會提問人「友邁」？ 李雨蓁：「這5位」跟柯不好嗎？

基進高市議員候選人李雨蓁點出高市長政見會提問名單中的五人，質問柯志恩難道這五位跟妳不好嗎？（記者王榮祥翻攝）

2022/11/06 17:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長公辦政見辯論會提問人名單遭質疑，名單上約4分之1是「陳其邁的人」！？台灣基進高市鳳山區議員候選人李雨蓁今點出名單上「這5位」，質問難道這5位跟柯志恩不好嗎？

李雨蓁說明，名單上的陳敦基是高雄餐旅大學校長，2018年曾為國民黨籍彰化縣長王惠美站台，吳連賞是高雄師範大學校長，在前市長吳敦義任內擔任高市研考委員，韓國瑜任內則是高雄市兩岸小組成員之一，還曾被點名為國民黨2022高雄市長可能參選人。

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龔瑞璋是正修科技大學校長，2014年呼籲校友全力支持三民區黃香菽（國民黨籍高市議員），並多次為黃香菽站台，今年還擔任國民黨籍高市議員黃柏霖的名譽主任委員，呼籲「正修家族」全力支持黃柏霖。

黃英忠是高雄大學榮譽教授，今年剛陪同童燕珍登記參選；李昭蓉是高雄師範大學教授，韓國瑜任內的研考委員。

李雨蓁引述柯志恩受訪時所說「提問人應該在剔除政黨意識鮮明的人」，她認為重點不在於政黨傾向，而是能否為其被賦予的任務、中立公正的執行，為大眾權益把關，難道柯志恩也不相信以上5位能負起提問人的責任嗎？

李雨蓁酸柯志恩，可能很害怕政見辯論又講錯高雄的重要地標，所以硬要拉關係來污名化政見會，但是比起潑髒水，建議柯志恩還是好好準備自己的政見內容比較實際。

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