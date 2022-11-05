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    首頁　>　政治

    柯志恩被酸「漲價女王」嗆綠營抹黑 趙天麟再追問兩個「為什麼」

    民進黨立委趙天麟（前排左二），針對私校學費議題追問柯志恩兩個為什麼？（記者王榮祥翻攝）

    民進黨立委趙天麟（前排左二），針對私校學費議題追問柯志恩兩個為什麼？（記者王榮祥翻攝）

    2022/11/05 10:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩對調漲私校學費的態度引發議論，她則反嗆綠營斷章取義、政治抹黑！立委趙天麟追問兩個「為什麼」，要求柯志恩不用再用辭藻堆砌來迴避。

    針對綠營質疑柯志恩在私校學費議題的態度、還酸她「漲價女王」，柯志恩競選辦公室昨說明，綠營議員候選人刻意以去脈絡化方式曲解柯志恩在立院發言，對於他們匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾，高雄市民應共同譴責如此低劣的政治抹黑，及其所代表之負面政治文化。

    柯辦強調，根據立院公報，柯志恩任立委時期強調的是學生受教品質的維護，退萬步言，就是現在政府做不到，故即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境。

    此外，她也不認為調漲學費為唯一手段，包括過去曾訴求高教公共化，反對齊頭式平等的教育補助，時任教育部長也承諾朝此方向努力；結果遭民進黨候選人刻意斷章取義，以牽強理由來抹黑柯志恩支持漲學費，簡直是污辱市民的智商。

    另針對淡江大學宿舍費調漲一事，柯辦指出綠營議員候選人明顯對大學組織架構及職能一知半解，當年宿舍費調漲事宜最後獲得學生代表同意，且強調是公私立大學教育資源落差問題，綠營候選人不明究理的批評，無疑凸顯其拙劣公共事務思辨及討論能力。

    柯志恩說，教育是一切根本，未來擔任市長，將秉持過去任教以及擔任立委時期的初衷，苦不能苦孩子，會透過教育預算增加來保障弱勢孩子的學習機會。民進黨如果真在乎大學宿舍費調漲，應該追根究底要求教育當局提供公私立學校平等的資源，而非以譁眾取寵的記者會以及秀下限的邏輯來妖言惑眾。

    趙天麟對柯辦回應不以為然，認為再多的避重就輕，也迴避不了柯志恩長期支持「私校學費自由化」、支持「私校漲學費」的事實。

    他請教柯志恩兩個為什麼？一、為什麼堅持要支持私校漲學費？二、為什麼當淡大學務長時要一口氣調漲宿舍費24%，漲幅是當年全國最高？趙天麟提醒柯志恩，不用再用辭藻堆砌來迴避，應正面回應。

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