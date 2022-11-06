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    攜手鄭功進、曾秀珠成立聯合競總 蔡其昌：把舊城區建設做好、做滿

    蔡其昌攜手鄭功進、曾秀珠成立聯合競總。（記者許國楨攝）

    蔡其昌攜手鄭功進、曾秀珠成立聯合競總。（記者許國楨攝）

    2022/11/06 16:23

    〔記者許國楨／台中報導〕月底九合一大選剩下最後黃金20天，台中市長候選人蔡其昌今天與東區振興里長候選人曾秀珠，市議員鄭功進成立聯合競選總部，連同與會的立委黃國書，希望打造從中央到地方，結合市長、立委、議員及里長的整合連繫平台，讓沉寂許久的台中火車站周邊，也能有行動派的五星級服務效能。

    爭取連任的鄭功進表示，耗時11年，自己力拚「打通大智路」，成功讓鐵路高架化後的台中車站，延宕許久的東側出口開放通行，但周邊東區的交通配套，不論是停35還是立德立體停車場，卻始終還是「慢半拍」，希望能透過市長、立委、議員及里長的一條龍服務，讓沉寂許久的東區，能找回曾經人來人往的榮耀。

    黃國書也強調，振興里長候選人曾秀珠的好人緣，相信絕對是東南區39里眾所皆知的，特別是他拚勁十足的服務量能，值得各位鄉親給她一次服務鄉里的機會，曾秀珠也允諾，自己絕對會不忘初心，照顧好里內的每個家戶，透過服務不間斷的全職奉獻，讓振興里的大小事，都能第一時間最即時的被解決。

    而蔡其昌除在現場細數未來當選市長後，勢必屢行的捷運及相關社福等政見外也重申，服務不可能是待在家裡就能完成，若連選舉都無法努力腳踏實地的勤跑基層，如何期待選上後，當選者還會出現眼前，幫鄉親處理問題，只要行程上時間許可，願意踏遍大台中625里每一里，找到民眾需求，共同解決問題，更希望給行動派服務團隊一個機會，讓勝選成為可能。

    蔡也現場承諾，這次參選，並不是要幫自己找「頭路」，只要鄉親認同，讓曾秀珠當選振興里里長，自己絕對會給曾一把直通市長室的鑰匙，攜手把舊城區的相關建設「做好、做滿」。

    蔡其昌希望從中央到地方聯手，把舊城區的相關建設「做好、做滿」。（記者許國楨攝）

    蔡其昌希望從中央到地方聯手，把舊城區的相關建設「做好、做滿」。（記者許國楨攝）

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