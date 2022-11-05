站台為蔡其昌催票 游錫堃憶當年新北小輸：別讓憾事重演

立法院長游錫堃說，台中是台灣第二大城市，更需要有國際觀的市長，呼籲鄉親為蔡其昌拉票、催票。（蔡其昌總部提供）

2022/11/05 22:59

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚（5日）在后里舉辦行動派音樂晚會，立法院長游錫堃首度到台中為蔡其昌站台，他談到當年在新北市長選舉小輸3萬票的遺憾，呼籲大家為蔡其昌拉票、催票，不要讓憾事重演。

前立委洪慈庸、市議員謝志忠、王朝坤、市議員候選人廖芝晏及台灣基進議員候選人陳若庭也到場致詞，歌手邱芸子、蔡義德、周子寒輪番開唱，雖然下著毛毛細雨，仍湧入近500人。

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蔡其昌說，感謝下著雨的天氣，願意站出來支持的鄉親，今天再一次來到后里感受到大家的熱情，在剩下20幾天的時間裡，自己一定會繼續努力、繼續拚，就算講到聲音沙啞也要繼續跟鄉親報告，年底大選我們作伙把台中贏回來。

蔡其昌說，盧秀燕執政的這4年來，原縣區又面臨邊緣化的問題，看不見任何重大建設，原先規劃的工程也都停滯，像是東豐快盧市長號稱復工，卻僅是復工第三標，對於第一、二標的動工仍是遙遙無期，台中市升格，市政卻沒有升級。蔡其昌承諾，自己未來若當選台中市長，將推動國中、小營養午餐免費、長輩健保補助只多不少，提高敬老愛心卡額度，並擴大使用範圍。

談到后里地區的建設，蔡其昌說，上任後會加速推動山海環線，讓海線與外埔、后里地區串連發展，讓東豐快速道路4年內通車。

游錫堃今晚首度為蔡其昌站台，兩人雖未同台，但他說，蔡其昌是務實做事的人，不是善包裝的人，為台中爭取到那麼多建設預算，從不獨攬功勞，反而是感謝台中立委、議員同仁的幫忙。蔡其昌代表國會接見美國聯邦眾議院議長裴洛西，也陪同蔡英文總統出訪，代表台灣與世界連結，台中是台灣第二大城市，更需要有國際觀的市長，一起支持蔡其昌。呼籲大家為蔡其昌拉票、催票，不要重演他在新北市長選舉小輸3萬票的遺憾。

民進黨台中市長候選人蔡其昌在后里舉行行動派音樂晚會。（記者張軒哲攝）

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