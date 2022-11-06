陳時中與沈慧虹合體 大讚她溫暖專業、適合當父母官

民進黨新竹市長候選人沈慧虹與台北市長候選人陳時中合體，隨即展開光榮車掃。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/06 16:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今與台北市長候選人陳時中合體，舉辦醫界後援會見面會與光榮車掃，不少民眾提前掌握路線、提前在定點等待，高喊「新竹沈慧虹、台北陳時中」，而陳時中盛讚沈慧虹的溫暖適合當市長，「做父母官是應該的！」

今日醫界後援會暨光榮車隊掃街，不少民眾透過沈慧虹臉書提前掌握路線、帶著自製手版在定點等待車隊抵達，更有機車隊、腳踏車隊全程跟車，為阿中部長與新竹隊應援，場面熱烈。

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陳時中致詞表示，擔任部長時，與新竹在社會安全網、電腦資訊化與長照等議題上互動熱切，他也曾與時任副市長沈慧虹同去拜訪新竹市的百年人瑞，因沈慧虹的溫暖，與老人家對話的專業熱情，讓他一度誤以為沈慧虹是社福專長出身，「她有溫暖的心，適合當地方父母官。」

他也說，當初防疫嚴峻時期，中央擔心新竹市產生防疫破口，將會影響世界產業，因此特別請時任醫福會執行長王必勝到新竹查看疫情狀況，結果晚上接到王必勝的回報電話說「新竹都做好了，沒事情可以做，他們都做好了啦」，陳時中回憶，也是在那個時候，市長和副市長的合作讓他留下很深的印象。

沈慧虹醫師後援會理事長吳國治說，疫情期間面對未知的敵人，醫療人員都知道這場仗不好打，而台灣防疫成果全世界都知道，「阿中部長委屈了、辛苦了！」也誇獎行政經驗豐富的沈慧虹，高喊「新竹市長支持5號沈慧虹、台北市長12號陳時中！」

沈慧虹說，過去兩年面對百年大疫，從最開始的防疫物資，到後來的社區篩檢站、竹科篩檢站還有防疫友善店家的推動，新竹都與中央密切合作，阿中部長也一路支持新竹。最近新竹市立馬偕兒童醫院正式營運，還有未來台大湳雅院區擴院，也都是在陳時中擔任部長期間見證、推動。謝謝陳時中部長過去的支持和肯定，新竹、台北要一起贏得勝利，一起為城市打拼。

沈慧虹也指出，陳時中有說過，若他當選市長，有三件事一定會堅持，第一個是一定會與中央合作；第二個是不會讓市民找不到；第三不會羞辱市府公務員。這些堅持，也和她一貫以來的處事風格相同。未來台北、新竹也要一起合作，讓城市大步向前。

面對媒體提問，沈慧虹邀請到陳時中至新竹站台，也是陳時中首度到新竹，是否要展現出強強聯手的氣勢，沈慧虹表示，過去一千多天，陳時中擔任防疫指揮官，守護國家社會、人民安全，成績有目共睹；她過去8年在新竹市和市府團隊做了很多市政建設，成績、政績就是最好的政見。很榮幸能與陳時中合體掃街拜票，都樂意、並且願意為新竹、台北的市民做更多。

針對柯文哲今稍早指出，陳時中認為在台北選情很穩了，才會很閒跑來與沈慧虹合體，對此沈慧虹回應，柯文哲市長講的是自己，他是台北現任市長，卻到處亂跑讓市民找不到人，過去可以看到藍白合、民眾黨挺黑金、操作新竹換台北，為了政治利益眉來眼去，為了「自己的2024」把新竹市民當交易的籌碼，這些選民都不會接受。她強調，民進黨是團結的政黨，新竹支持沈慧虹，台北支持陳時中，選人同時也要選對正派做事的團隊。

針對三腳督的看法，陳時中回應，市民不是一張張的票，而是一個個溫暖的人，都是需要服務的人，選舉的時候有人只看到棄保，呼籲選民都做自己靈魂的主人。

民進黨台北市長候選人陳時中輔選首站就在新竹市，他盛讚沈慧虹溫暖專業，「適合當父母官」=. （記者蔡彰盛攝）

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