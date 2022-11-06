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    首頁　>　政治

    高虹安公費助理爭議 「前助理」痛批林耕仁洩露個資

    立委邱臣遠今日上午召開記者會質疑，林耕仁爆料的助理「薪水」、「勞健保」、「加班費」皆屬個資法保護範疇，必須經當事人同意才能取得、公布，無論是離職助理爆料，還是立法院人事單位洩露，都應該追查到底。（立院民眾黨團提供）

    立委邱臣遠今日上午召開記者會質疑，林耕仁爆料的助理「薪水」、「勞健保」、「加班費」皆屬個資法保護範疇，必須經當事人同意才能取得、公布，無論是離職助理爆料，還是立法院人事單位洩露，都應該追查到底。（立院民眾黨團提供）

    2022/11/06 13:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安宣布參選後，頻頻爆出爭議，不僅侵權資策會疑雲尚未落幕，近期又被國民黨新竹市長候選人林耕仁爆出，高虹安讓男友李男擔任「人頭助理」，疑似詐領助理費。立院民眾黨團總召、立委邱臣遠今日上午召開記者會質疑，林耕仁爆料的助理「薪水」、「勞健保」、「加班費」皆屬個資法保護範疇，必須經當事人同意才能取得、公布，無論是離職助理爆料，還是立法院人事單位洩露，都應該追查到底。

    邱臣遠表示，林耕仁爆料當事人勞健保在「某間公司」、「收入更高」，反問林耕仁該助理任職的究竟是哪間公司？這些爆料資料是誰給的？如何知道檢調單位已經立案？邱臣遠認為，只有「國家機器」才有能力踐踏個資法，檢調單位已經成為民眾質疑的對象，呼籲檢調單位自行調查，並說明林耕仁的資料從何而來，否則公信力蕩然無存。

    民眾黨選戰小組召集人蔡壁如也表示，新竹市長選舉已經不是沈慧虹與高虹安的公平競爭，是立院民進黨團總召柯建銘的權勢之爭，批評國家機關調查平民隱私，只為攻擊高虹安，而民進黨先用「國家機器」與「黨媒」造謠，把對手「鬥臭」後，再洗腦人民、鼓勵「綠衛兵」發動公審，宛如「21世紀台灣版的中國文革」。

    曾任高虹安助理的民眾黨基隆市議員候選人徐佑昇則指出，某電視台記者前天撥打他的私人手機，宣稱掌握高虹安的助理薪資與健保資料，且他的資料也在內，希望以此做為訪問，令人十分錯愕。徐佑昇表示，林耕仁透過記者會公開的資料都有將個資打碼，但竟有媒體拿到詳細資訊，代表林耕仁的資料有外流，並質疑林耕仁如何取得這些資料，且林耕仁怎麼能為了選舉，違反個資法搜集與利用規範，把多人私密個資公開給不特定人與媒體。

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