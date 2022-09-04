獨家》M60A3戰車明年起全面「換心」 動支72.45億外購新式引擎

國防部已編列達到72.45億元的預算計畫，明年起將啟動M60A3戰車引擎外購案，希望在2028年底前，將陸軍現役M60A3戰車的引擎及變速箱全數更換。圖為M60A3戰車參與漢光演習國防戰力展示。（資料照）

2022/09/04 10:07

〔記者羅添斌／台北報導〕我國陸軍現有460輛M60A3戰車，由於是分別在1994丶1996向美國採購的二手戰車，戰車老舊的動力系統已不符合現代戰爭需要，軍方官員今天指出，國防部已編列達到72.45億元的預算計畫，明年起將啟動M60A3戰車引擎外購案，希望在2028年底前，將陸軍現役M60A3戰車的引擎及變速箱全數更換。

官員說，現役M60A3戰車的引擎，僅具有750匹馬力，機動性及越野性能已經漸趨不足，明年度起啟動的M60A3戰車引擎外購案，選購的引擎將具有1000匹馬力以上的動力，變速箱也會同步更換。

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根據最新送達立法院的112年度（2023年）國防部公開預算顯示，陸軍司令部已針對「M60A3戰車引擎」外購案，編列總數達到72億4500萬元的跨年度預算，將以6年的時間（112年度至117年度）執行，其中，112年度就編列了12億9937萬5千元經費。

我國分別在1994丶1996向美國採購二手的M60A3戰車，合計為460輛，並且依據美軍建議，採用熱影像夜視儀取代傳統的星光夜視儀，這就是現役的M60A3（TTS）戰車。M60A3（TTS）戰車使用105公厘火砲，2016年期間，軍方曾規劃委由中科院對M60A3 （TTS）戰車進行性能提升評估計畫，包括換裝120公厘火砲、更新砲塔液壓系統、彈道電腦，以及加裝自動裝彈系統等等，但因每輛戰車改裝預算達1億元台幣，因價格過高，最後不了了之。

軍方官員指出，先前因為國防預算獲得行政院分配的額度，與軍方心中爭取的額度有所落差，因此許多主戰裝備的性能提升計畫，不是暫緩就是採取分階段丶分項方式執行，以M60A3戰車為例，就是採取分階段丶分項方式執行。陸軍司令部今年三月已委託中科院為M60A3戰車更換戰車的射控、砲控及觀瞄系統，數量為40輛，約佔M60A3戰車總體數量的8.7％，若是試製及測試評估成果良好，符合陸軍的需求，未來會再進行分階段丶大數量的M60A3戰車部分系統更新。

M60A3（TTS）戰車目前是金門丶澎湖丶花東防區的戰車部隊主力，在近年的漢光演習實兵操演項目中，各防區的M60A3戰車都有參與實彈射擊及相關演練，M60A3戰車在陸續進行射控、砲控及觀瞄系統，以及明年起執行的戰車引擎更新之後，M60A3戰車的整體戰力將可獲得適度的提升，並大幅延長M60A3戰車的服役年限。

至於戰車主砲是否會由現行的105公厘火砲，換裝為120公厘火砲，軍方官員表示，這部分還有待進一步評估。

金門守備大隊戰車營M60A3戰車，在漢光演習期間對海面目標區進行實彈射擊。（資料照，金防部提供）

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